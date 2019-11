Cáncer de próstata, la primera causa de muerte en hombres en México

El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en los hombres mexicanos. Vergüenza, temor a perder su virilidad y hombría son algunos motivos que retrasan la prueba de antígeno prostático, lo que provoca que 70% de los pacientes de esta enfermedad tengan un diagnóstico tardío.

Al lanzar la campaña, especialistas del hospital Juárez de México llamaron a que todos los varones a partir de los 40 años se revisen anualmente para prevenir este mal.

"La aparición de casos es frecuente y proporcional a la edad de los pacientes lo que representa un problema de salud pública, aunque no hay que perder de vista que si el tratamiento comienza en las etapas iniciales es posible ofrecer un mejor pronóstico de vida", afirmó Gustavo Lugo Zamudio, director médico.

Omar Hernández León, jefe del Servicio de Urología del Hospital Juárez de México lamentó la falta de cultura preventiva por la que los hombres no acuden a realizarse una prueba tan sencilla.

"Es triste que la gente no venga, pero tratamos de decirle que es algo muy sencillo. Es más, a veces llega el paciente bromeando, ay doctor ya vengo a perder con usted y realmente después de que hacemos la evaluación, hacemos la exploración, hacemos el antígeno, el paciente se sorprende de lo sencillo que fue realizar el diagnóstico", explicó.

La campaña puesta en marcha es gratuita y abierta a toda la población, detalló Alberto Bazán Soto, urólogo y jefe de la División de Cirugía de esta unidad médica.

"Todos los hombres a partir de los 40 años pueden venir para que se les realice una revisión médica, antígeno prostático y en caso de ser diagnosticado con cáncer de próstata se abrirá un expediente para atenderse en el hospital", dijo.

Los interesados podrán acudir al servicio de urología desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, del 19 al 29 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata.

"Les haremos un diseño diagnóstico terapéutico de forma individualizada. Los varones tienen que estar conscientes que deben tener una evaluación médica después de los 40, porque ya tienen muchos factores de riesgo y después de los 44 para aquellos que no los tienen", reiteró Lugo Zamudio.