Candidata a alcaldía de Culiacán declina a favor del PRI

En el último día de campañas en Culiacán, la abanderada de Fuerza por México, Siria Quiñonez López, declinó a favor del candidato del PRI-PAN-PRD, Faustino Hernández; y la candidata de Redes Sociales Progresistas a Navolato, Mayra Hernández Sainz, dijo que ella apoya al candidato a gobernador de Morena.

Siria Quiñonez invitó a todos los simpatizantes que sumó en sus actos de proselitismo por la alcaldía de Culiacán que sumen su voto útil en favor de Faustino Hernández que encabeza un proyecto político que busca rescatar la capital del estado.

Afirmó que no existió ningún problema con el Partido Fuerza por México que la postuló y que su cambio de parecer se derivó de la serie de encuentros que tuvo con ciudadanos y empresarios, en los que le hicieron ver la necesidad de conjuntar un esfuerzo con el abanderado del PRI-PAN-PRD para alcanzar la alcaldía.

Dio a conocer que evaluó esa perspectiva y decidió renunciar a la alcaldía y sumarse al proyecto político de Faustino Hernández, por lo que exhortó a sus seguidores y simpatizantes a respaldarlo con su voto el próximo domingo.

Por su parte, la candidata de Redes Sociales Progresistas al municipio de Navolato, Mayra Hernández Sainz, aseguró que continua firme en su postulación, sin embargo, ella simpatiza y apoya al candidato a gobernador de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya.

Destacó que no es una declinación sino una simpatía personal por dicho actor político, por lo que promueve la votación a su favor.

Las nuevas declinaciones y adhesiones verbales se suman a las registradas a fines del mes pasado, con la renuncia a la candidatura a gobernadora por parte de Gloria González Burboa, del Partido del Trabajo, la cual se sumó a favor de Mario Zamora Gastelum, abanderado de la coalición "Va por Sinaloa" del PRI-PAN-PRD.

También, días antes, Yolanda Yadira Cabrera Peraza, candidata a gobernadora por el Partido de Redes Sociales Progresistas, sin declinar a su postulación y mantenerse en campaña, pidió a los electores indecisos el uso de su voto útil a favor del contendiente a la gubernatura, Zamora Gastelum

Dejó claro que ello no implica una declinación a favor de nadie ni se va a bajar del proceso electoral, lo que promueve es el uso del voto útil, a favor de la figura que ella considera que es una verdadera opción de cambio.