Candidato afirma que sólo utilizó dos palabras de canción de Molotov

El candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya, señaló que únicamente se utilizaron dos palabras de toda la canción, ante los señalamientos de la banda Molotov en su contra por modificar la canción "Voto Latino" para adaptarla a su campaña.

El abanderado morenista dijo estar muy contento porque el video que grabaron, con el apoyo de músicos locales, hasta la mañana de este martes había logrado 200 mil reproducciones en Facebook.

"Lleva más de 200 mil reproducciones, es un video en donde participan músicos hidrocálidos... Es un cover, se cambiaron las partituras, la letra es completamente distinta, creo que únicamente se utilizan dos palabras de toda la canción", agregó tras la molestia de Molotov por el supuesto plagio.

El aspirante comentó que su equipo no tiene ningún requerimiento administrativo del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y que no hay demanda todavía. Dijo que es un cover que realizaron artistas locales que no debería pasar a más.

Arturo Ávila comentó que el tema se ha politizado a nivel nacional porque es atractivo. Destacó que su campaña ha sido inspiradora, en la se han visto los contrastes del Aguascalientes bueno, contra el que tiene enormes carencias y necesidades.

--Lejos, triunfo en Aguascalientes

Diputados locales, líderes naturales y fundadores de Morena en la entidad advirtieron que la imposición de candidatos a la alcaldía de Aguascalientes para diputados locales, varios con origen en el PRIAN, impedirán que el partido alcance la victoria en las elecciones del 6 de junio.

En dos manifestaciones se quejaron de la imposición de candidatos por parte del líder nacional de Morena, Mario Delgado, en contra de la voluntad de la militancia local, que tumbó al mínimo las proyecciones de triunfo en la capital y en 8 municipios más de los once que integran en territorio estatal.

La diputada Nasheli Teresita Rodríguez Calzada, coordinadora de Morena en el Congreso Local, destacó que Morena tenía muchas oportunidades para ganar y que desafortunadamente se fueron por el caño por este tipo de imposiciones.

"Ha habido un cúmulo de errores que han marcado muy fuerte la campaña, que creo que no nos va alcanzar para el triunfo en Aguascalientes".

Judith Vaca, lideresa popular, recomendó a la ciudadanía que no vote por Ávila, "jamás quisiera tener una persona de la calidad de este señor junto a mis hijos. No sólo es el plagio de Molotov, no sólo plagiaron las canciones, plagiaron las candidaturas en Morena, plagiaron a la diversidad, la legalidad no existió", dijo.

En el exterior de la sede del Comité estatal, integrantes del Movimiento Nacional Obradorista culparon al candidato a la Presidencia Municipal, Arturo Ávila, al delegado del CEN en funciones de presidente, Eulogio Monreal y a Mario Delgado de la debacle de Morena. Dijeron que los Monreal de Zacatecas quieren seguir mandando en Aguascalientes.

Juan José González y César Montoya Torres llamaron a la militancia a votar por los candidatos de Morena no registrados en el recuadro en blanco de las boletas, y no por las personas que llegaron a "asaltar el partido", que fueron impuestos por la dirigencia nacional violentando los estatutos del partido como Arturo Ávila.

Es una humillación votar por una panista o un priista con las siglas de Morena, "esa es la traición", agregó Montoya.