Candidato presidencial de Colombia, se reúne con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- El senador y candidato presidencial de la izquierda colombiana,

, informó este lunes que sostuvo un

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con la presidenta de México,, enEn unpublicado en sus, el político del—quien aspira a suceder a Gustavo Petro— aseguró que en esta segunda reunión pudo expresarle a la mandataria federal mexicana, nuevamente, "el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia".a la presidenta de México,, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior", agregó Cepeda, quien estuvo en territorio nacional durante laEl pasado mes de, el aspirante a la presidencia de Colombia sostuvo unacon la presidenta de México en este mismo recinto histórico, en donde de igual forma resaltó "el reconocimiento que ella suscita en Colombia como jefa de Estado".Rumbo a lasen su país, el izquierdista ha sostenido diálogos con distintos líderes afines al actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, como, presidente de Brasil, con quien se reunió el pasado mes de marzo en el, en Brasilia.es hijo del, líder de la(UP), a quien sicarios le segaron la vida el 9 de agosto de 1994. Ese día, el automóvil en que viajaba fue emboscado en una calle del barrio bogotano de Mandalay.Tras haber ganado ladel, coalición que llevó a Petro en 2022 al poder, Cepeda buscará llegar a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026; la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, se realizará el 21 de junio.