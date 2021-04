Candidato suplente a diputado ordena usar padrón de programas de 4T

Lenin López Nelio, suplente del diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya, quienes buscan la reelección y permanecer en su curul otros tres años, fue exhibido en una grabación de audio en la que afirma contar con el padrón de beneficiarios de los programas Bienestar del gobierno federal y en el que da instrucciones de cómo utilizar esa información para conseguir votos en el actual proceso electoral.

El político del PT afirmó contar con los padrones de beneficiarios de los programas de Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro, en los que se incluye información sobre el lugar dónde viven.

"Te vamos a dar un material súper valioso y eso sólo se lo vamos a entregar a la licenciada para que con toda la confianza, tenemos, lo voy a decir aunque seas nuevo, tenemos el padrón de beneficiarios de todos los programas sociales, adultos mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, sabemos dónde viven, porque lo tenemos en una plataforma, por eso van hacer tiro con precisión esta vez", se escucha en el audio que se difundió en redes sociales y del cual el mismo político reconoce que es su voz.

De acuerdo con las instrucciones que da, durante las campañas los promotores del voto deben visitar los hogares de los beneficiarios y decirle a la gente que buscarán que se amplíen esos programas en el estado de Oaxaca.

"Visitando una casa donde ustedes ya saben que ahí hay un adulto mayor que está recibiendo el beneficio que tienen que ir a tocarle la puerta y decirle que desde ustedes Oaxaca, van a atender esos programas, como también van a buscar que se amplíe en el estado de Oaxaca", refiere.

De la misma forma, en la grabación se escucha decir a Lenin López Nelio que Ramón Rosas es el responsable de la estrategia en México y quien dará los datos precisos de las colonias, viviendas y beneficiarios de los programas federales en cada una de las casas.

"Les voy a poner un ejemplo de Pochutla, él te va a decir, en esta casa alrededor de 50 beneficiarios del programa de adultos mayores, pero no sólo ellos, sino también sus familiares, entonces tú vas a ir a tocar esa puerta, pero tú ya sabes que allí hay un obradorista y le vas a ir hablar de Obrador, le vas a ir a decir que respaldamos a Obrador".

A través de su cuenta en Twitter, Lenin López Nelio aceptó que la grabación es real pero que se trata de una "fake news" porque sus palabras fueron sacadas de contexto.

"¡Ha iniciado la guerra sucia! Están circulando un video editado y descontextualizado, una verdadera #FakeNews, para tratar de engañar y distorsionar la realidad. No soy funcionario, No tengo acceso a los programas sociales y No puedo condicionar el voto. ¡Viva la #4T de México!", escribió en la red social.

Además de que López Nelio y Benjamín Robles Montoya buscan la reelección, la esposa de éste último, Maribel Martínez, va por la diputación plurinominal.