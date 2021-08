Capacidad de movilización de AMLO comienza a derrumbarse: PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que los resultados de la consulta popular de este domingo dejan en evidencia que la capacidad de movilización del presidente Andrés Manuel López Obrador "comienza a derrumbarse".

"La sociedad desdeñó la convocatoria que por todos los medios, presiones y amenazas realizó López Obrador y sus gobiernos, porque el pueblo de México sabe que la ley no se consulta, sino se aplica. Además, la gente se dio cuenta que la consulta fue una total farsa, un engaño y manipulación más.

"Terminaron exhibiendo que comienza a derrumbarse la capacidad de movilización social del Presidente", sostuvo Cortés a través de un comunicado.

El líder panista recordó que la participación ciudadana en la consulta popular fue de apenas 7% de la lista nominal de electores, lo que la convierte en "un rotundo fracaso", además que hubo un "despilfarro inmoral" que significó más de 500 millones de pesos "tirados a la basura".

"Fue un ejercicio demagógico carísimo porque de antemano se sabía que los mexicanos queremos que haya justicia", puntualizó.

Marko Cortés advirtió que la credibilidad de López Obrador se está perdiendo debido a casos como el colapso del Metro Olivos, "donde no ha hecho nada, no hace nada y ni hará nada para castigar a los responsables de la tragedia".

"La gente se dio cuenta que todo fue un distractor, engaño y manipulación política más para alentar el odio, el resentimiento, la polarización social y la sed de venganza. Este gobierno ha despilfarrado el tiempo quejándose del pasado, en lugar de afrontar los retos y solucionar los problemas del presente", añadió.

También lamentó los presuntos actos de fraude registrado en diversas mesas de votación instaladas en el país, en las que se evidenció en videos grabados por ciudadanos como algunos representantes en las casillas llenan múltiples boletas.

Asimismo, Cortés reconoció al Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización e instalación del 99.7% de las casillas en la consulta.