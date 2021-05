Captan a sujeto que lanza desde su auto a una mujer en Lomas Verdes (VIDEO)

Diego lanzó de su auto a su novia, quien cayó al piso conmocionada luego de que el hombre le lanzó manotazos y la empujó, tras una escena de celos porque ella recibió un mensaje en su celular.

La agresión fue captada por una cámara de seguridad en calles del fraccionamiento La Concordia, en Lomas Verdes, donde vecinos acudieron a auxiliar a la joven agredida este fin de semana.

"Vimos como de un auto lanzaron una maleta y un bolso y después una chica fue lanzada al piso de la calle y con dificultad se incorporó", relataron colonos que salieron a ayudar a la chica y en sus redes de seguridad difundieron la imagen del agresor a fin de lograr su detención.

"Mi cara golpeó contra el pavimento y quedé conmocionada", relató "Karina" en entrevista con EL UNIVERSAL, quien pidió resguardar su identidad.

"Diego estaba tomado y súper agresivo. Cuando llegó un mensaje a mi celular se enfureció más y me quiso arrebatar el aparato, empezó a agredirme, primero aventó mi maleta del gimnasio y mi bolsa a la banqueta y después me aventó a la calle", afirmó Karina.

--Interviene policía de género

Vecinos de La Concordia pidieron la presencia de policías de género, quienes acompañaron a la joven hasta el domicilio del agresor "pero no lo detuvieron porque él no quiso salir".

Por ello este domingo, acompañada de su familia, Karina decidió ir a denunciar a su agresor ante la Fiscalía especializada en la atención de violencia de género del Estado de México.

Estas agresiones no son normales y deben ser castigadas, señaló la joven "pues él sigue de fiesta con sus amigos, como si fuera motivo de celebración".

Captan en #video a hombre que lanza a su novia al piso desde su auto, en Lomas Verdes. Diego la agredió y la empujó del carro; ella cayó al piso conmocionada pic.twitter.com/MGZ2EFweOo — El Universal (@El_Universal_Mx) May 2, 2021