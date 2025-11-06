Capturan a cocodrilo de 3 metros en Culiacán
Autoridades locales capturan a un reptil peligroso en Culiacán y lo devuelven a su entorno natural.
CULIACÁN, Sin. (EL UNIVERSAL).- Un enorme cocodrilo de casi tres metros de largo fue capturado en el poblado "El Diez", a la salida sur de Culiacán, por elementos del Grupo Especializado en Protección Natural y de Protección Civil, el cual fue devuelto a su habitad natural una laguna cercana al sitio donde se encontró.
Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil municipal, pidió a la población reportar a las líneas de emergencia cuando se percaten de la presencia de un reptil de estas características, puesto que es peligroso intentar cazarlo o arrojarle piedras.
Comentó que este es el tercer cocodrilo capturado en zonas pobladas y devuelto a su entorno natural, dos de ellos, en el pasado mes de junio, ya que uno de ellos, era muy grande, media poco más de cuatro metros.
Señaló que se cuenta con personal especializado en el manejo de fauna salvaje, por lo que la población debe notificar a las autoridades competentes para que estas se hagan cargo de estos reptiles que por diversas circunstancias salen de su habitad natural y se ubican en poblados cercanos, lo que implica un grave riesgo para los moradores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En este caso, vecinos del poblado "El Diez" que se percataron de su presencia llamaron a las líneas de emergencia y se movilizó el grupo Especializado en Protección Natural y a los elementos de protección civil, los cuales lograron capturarlo y devolverlo a una laguna cercana.
no te pierdas estas noticias
Capturan a cocodrilo de 3 metros en Culiacán
El Universal
Autoridades locales capturan a un reptil peligroso en Culiacán y lo devuelven a su entorno natural.
PT solicita tipificar delito de violencia vicaria en Congresos estatales
El Universal
El PT en el Senado exhorta a Congresos estatales a tipificar la violencia vicaria como delito
Movistar anuncia salida de México y Sheinbaum busca información fiscal
El Universal
Movistar genera controversia fiscal al anunciar su retiro del país