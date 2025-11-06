logo pulso
Ultiman a golpes a presunto ladrón en colonia San Luis

Los hechos se registraron este jueves a las 15:30 horas de este jueves

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 04:41 p.m.
A
Ultiman a golpes a presunto ladrón en colonia San Luis

Un hombre fue ultimado a golpes en la Calle 10 de la colonia San Luis.  

Los hechos se registraron este jueves a las 15:30 horas, cuando él ahora occiso fue sorprendido robando una motocicleta en el interior de una vivienda y cuando llegó un hombre y lo empezó a golpear. 

De acuerdo con la información, paramédicos llegaron a valorar su condición, pero lo encontraron sin vida por golpes contusos.

Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron al hombre que lo habría golpeado, mientras que el occiso quedó tendido en la calle. 

El área fue acordonada por elementos de la Guardia civil Estatal y la Policía de Investigación inició con la carpeta correspondiente.

