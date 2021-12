Caravana migrante reinicia recorrido hacia la CDMX

Después de las 10 de la mañana la caravana migrante reinició su recorrido hacia la capital del país.

Ayer sábado arribó a territorio mexiquense y los hombres, mujeres y menores pernoctaron en la comunidad de Río Frío, perteneciente al municipio de Ixtapaluca.

Luego de descansar por algunas horas y desayunar emprendieron su camino para otra jornada extenuante.

Se enfilaron por la autopista México-Puebla que se convirtió en las últimas horas en un punto de encuentro de migrantes y peregrinos guadalupanos que van hacia La Villa o regresan del templo mariano después de cumplirle a la Morenita con su visita anual. Miguel, un salvadoreño que viaja acompañado de su cuñado, cuenta los días que llevan en este periplo hacia un mejor estilo de vida que no encontraron en su país.

"Llevamos dos meses ya, salimos desde octubre y si Dios lo permite llegaremos a Estados Unidos, no sabemos cuándo pero eso es lo que queremos hacer, es nuestra meta", contó mientras sobre la pendiente de la vía que conecta a Puebla con la Ciudad de México.

Elementos de la Guardia Nacional que viajan en varios vehículos van en la vanguardia y en la retaguardia para escoltar a los migrantes que ocupan a veces uno y luego dos carriles de la autopista.

Muchos de los centroamericanos prefieren seguir su trayecto a pie, otros lo hacen en tráileres, camionetas pick up o en cualquier vehículo, sin importar el riesgo que corran porque lo hacen prácticamente colgados, para agilizar su llegada a otro punto de su largo viaje en el que descansarán antes de llegar a la capital de la República mexicana que se encuentra a menos de 50 kilómetros de distancia.