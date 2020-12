"Cargadas" de Morena ignoran sana distancia

Ciudad de México.- Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer su decálogo para evitar contagios de Covid-19, su partido, Morena, no atendió el mensaje: llevó a cabo este viernes el proceso de registro de aspirantes a las candidaturas para competir por alguna de las 15 gubernaturas en disputa para 2021 con "cargadas" que llegaron a la sede nacional de ese instituto político, con aspirantes y simpatizantes que no guardaron sana distancia y en algunos casos no usaron cubrebocas.

Desde las 10:00 horas, al inmueble que sirvió como casa de campaña y luego sede de la transición de la 4T, comenzaron a llegar "las cargadas" de apoyo a algunos aspirantes y hasta las de protesta en contra de otros.

La calle de Chihuahua, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, tuvo que ser cerrada al tránsito vehicular, debido al alto número de personas que se dieron cita a las afueras del número 216.

Los aspirantes estaban bien ataviados con sus cubrebocas, no así todos sus simpatizantes, pues algunos "olvidaron" portarlo y otros decidieron utilizarlo debajo de la nariz.

De los primeros en llegar estuvieron Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública y quien busca la candidatura para Guerrero; también el diputado Rubén Cayetano, que va por el mismo estado.

Llegó también Francisca Reséndiz, de San Luis Potosí, una de las señaladas de lograr que la alianza de Morena con el Verde en ese estado no se llevara a cabo. También llegó con un nutrido grupo de acompañantes.

Uno de los esperados fue el hoy exsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, el sonorense Alfonso Durazo, quien llegó con más de una veintena de acompañantes, los cuales pretendían ingresar a las instalaciones de Morena para acompañar a "su gallo". El ingreso les fue impedido, pero el apoyo se echó a todo pulmón.

Otros que no pasaron nada desapercibidos fueron los de Baja California, al menos en lo que respecta a los alcaldes de Tijuana, Arturo González, y de Ensenada, Armando Ayala, quienes con sendos grupos de simpatizantes arribaron hasta el lugar.

Así, sin sana distancia, con cubrebocas a medio poner, gritos, pancartas, codo a codo, se realizó el registro de 61 aspirantes que buscan ser candidatos.

El líder de Morena, Mario Delgado, dijo que fueron 61 los inscritos de los cuales 40 son hombres y 21 mujeres.