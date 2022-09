Carlos Joaquín está dispuesto a sumarse al gabinete de AMLO

A-AA+

A unos días de que deje el cargo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, acudió este lunes a Palacio Nacional, en donde aseguró que "con mucho gusto" se podría sumar al equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En breve entrevista con medios, el gobernador aseguró que acudió al recinto histórico a tratar unos temas en la Secretaría de Hacienda (SHCP) y afirmó que no se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó en agosto pasado que invitó al gobernador para que se incorporara a su gobierno cuando termine su mandato, el cual será el próximo 25 de septiembre.

- "¿Ya pudo platicar con el presidente de su futuro del cargo que le habría ofrecido?", se le preguntó.?- "Todavía no", dijo,?- "¿Tiene usted alguna idea de dónde se podría incorporar?"?- "No tengo todavía", contestó.?- "¿Está dispuesto a seguir participando en el servicio público?", se le insistió.?- "Sí, claro, con mucho gusto, pero no he tenido oportunidad de ver al Presidente. Hoy vine a ver unos temas de la Secretaría de Hacienda", dijo.

Carlos Joaquín aseguró que se despide del cargo con "buenos resultados" y que fueron seis años de mucho trabajo, de cambios importantes para la entidad, "de crecimiento, de desarrollo, una economía sólida que va avanzando y es muy importante".

Indicó que entre los retos que enfrentó estuvo atender la pandemia de Covid-19, así como la llegada de 13 huracanes y tormentas tropicales.