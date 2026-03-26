Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

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por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una persona de identidad reservada.Lainformó que el hecho delictivo fue cometido elen las inmediaciones de la, en la región Soconusco de Chiapas.Eldel Distrito Judicial de Tapachula dictó lade más de un siglo de prisión y le impuso además el pago deLarefrendó sude continuar garantizando la seguridad y la paz de Chiapas con políticas de ""."Elde laes ely la", destacó.