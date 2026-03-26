logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas

La Fiscalía General de Chiapas reafirma su compromiso contra la impunidad tras la condena.

Por El Universal

Marzo 26, 2026 04:33 p.m.
A
Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., marzo 26 (EL UNIVERSAL).-

Carlos "N"
fue sentenciado

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a 130 años de prisión por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una persona de identidad reservada.
La Fiscalía General del Estado informó que el hecho delictivo fue cometido el 14 de julio de 2024 en las inmediaciones de la carretera Tapachula-Talismán, en la región Soconusco de Chiapas.
El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula dictó la sentencia de más de un siglo de prisión y le impuso además el pago de 16 mil días multa.
La Fiscalía General refrendó su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz de Chiapas con políticas de "Cero Impunidad".
"El compromiso de la autoridad ministerial es el combate a la delincuencia y la aplicación de la ley", destacó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas
Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas

Carlos N condenado a 130 años por secuestro en Chiapas

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Chiapas reafirma su compromiso contra la impunidad tras la condena.

IMSS garantiza servicios de aborto legal en Oaxaca
IMSS garantiza servicios de aborto legal en Oaxaca

IMSS garantiza servicios de aborto legal en Oaxaca

SLP

El Universal

La Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo busca eliminar estigmas y garantizar acceso digno.

Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva
Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva

Simulacro Nacional 2026: México activa alerta sísmica masiva

SLP

El Universal

Más de 80 millones de celulares recibirán alerta sísmica mediante tecnología Cell Broadcast en todo México.

Semar identifica fuentes del derrame petrolero en Coatzacoalcos
Semar identifica fuentes del derrame petrolero en Coatzacoalcos

Semar identifica fuentes del derrame petrolero en Coatzacoalcos

SLP

El Universal

Semar detectó tres fuentes del derrame petrolero y mantiene vigilancia con buques y drones en la zona afectada.