Carmona Gándara dice ser perseguido político

Cuernavaca, Mor.- El fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, asegura que es objeto de una persecución política por parte de la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien, señala, quiere quitarlo del cargo y usar el puesto "como una herramienta de poder con fines políticos".

Asimismo, sobre el proceso de desafuero que se sigue en la Cámara de Diputados, Carmona Gándara comenta que no se puede resolver en definitiva en tanto no se solucione el juicio de amparo que promovió.

Se han hecho cargos muy serios en su contra, que van de lavado de dinero, incumplir con exámenes de confianza y tráfico de armas...

—Las niego categóricamente, no son más que parte de una campaña de desprestigio en mi contra para presionarme y obligarme a renunciar ante una forma atemorizante de actuar.

Yo no he recibido ninguna notificación por parte de la Fiscalía General de la República en una carpeta de investigación por esos delitos. Los desconozco. Lo que sí sé es que la Unidad de Inteligencia Financiera revisó mi persona y me entregó un oficio donde me deja claro que yo no soy objeto de investigación de ninguna conducta ilícita.

Por la parte de una supuesta comisión de lavado de dinero, no hay tal, no hay manera de acreditarlo. Llevo casi 27-28 años de servidor público y jamás he tenido un tache en mi expediente, soy persona que nada más tiene dos cuentas de banco, con el dinero que corresponde a mis ingresos como servidor público. Tengo una vida muy sencilla, muy modesta; soy morelense, soy de una familia muy conocida.