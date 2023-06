Carta de congresistas sobre acciones contra México por maíz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- La carta que enviaron 62 congresistas a la representante comercial estadounidense, Katherine Tai para pedir que se inicie un panel contra México bajo el T-MEC por la prohibición mexicana a importar maíz transgénico para consumo humano es de las mayores presiones que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijeron expertos.

Por una parte, el exjefe negociador técnico del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Kenneth Smith Ramos, dijo que el congreso estadounidense "incrementa la presión" sobre la oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) para que utilice los mecanismos de solución de disputas" de dicho acuerdo comercial contra el decreto mexicano del maíz transgénico.

Expuso que parece que el gobierno mexicano tiene una apuesta a que el presidente estadounidense Biden "no se quiere pelear en materia comercial porque no quiere poner en riesgo la cooperación de México en migración y seguridad", pero eso "es un cálculo riesgoso".

En un tuit, Smith Ramos afirmó que viene un año electoral en Estados Unidos y los republicanos aumentan sus presiones, por lo que hoy enviaron una carta 62 representantes para pedir que se inicie un panel contra México por la prohibición a utilizar maíz transgénico para consumo humano".

Añadió que la solución a este "irritante comercial no es estirar la liga indefinidamente porque fácilmente se puede romper en las próximas semanas o meses", lo que se tiene que hacer es que el gobierno mexicano elimine el decreto del 13 de febrero pasado.

Por otra parte, el exnegociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Jorge Molina, dijo que la carta que enviaron hoy 62 congresistas republicanos a Tai "es el elemento de mayor presión generado en la cámara baja de Estados Unidos, porque solamente los presidentes de los comités de Ways and Means y de Comercio enviaron una carta en marzo pasado y esta vez logran 62 firmas, eso no es cualquier cosa, aunque todos sean republicanos".

Explicó que como Estados Unidos inició consultas contra México por el tema de maíz transgénico en marzo pasado, bajo el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, hay un máximo de 180 días para negociar un acuerdo siempre y cuando haya un avance de las negociaciones, de lo contrario se puede pedir un panel en cualquier momento.

Hay que considerar que en abril los gobiernos se sentaron para hablar del tema del maíz transgénico y como ya hubo una reunión en la que no hubo un acuerdo, hay dos opciones.

Por una parte, "la USTR tiene la opción de esperar hasta el 2 de septiembre para pedir la formación de un panel", por otra parte, desde el 5 de abril la USTR pudo y puede pedir en cualquier momento la conformación de un panel si ve que las consultas no están caminando".

Molina afirmó que los congresistas que enviaron la carta "le dicen a Tai que no pierda el tiempo e inicie un panel".