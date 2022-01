Casi se quintuplica "escenario catastrófico" de López-Gatell

A casi dos años de haberse identificado el primer caso de Covid-19 en México, el país se encuentra a pocas muertes de llegar a los 300 mil decesos oficiales por la enfermedad.

Aunque en un primer momento, en las etapas tempranas de la pandemia de coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en un escenario catastrófico se esperaba un máximo de 60 mil muertes, esta cifra se encuentra a horas o días de ser quintuplicada.

Fueron poco más de 20 meses los que pasaron desde el 18 de marzo de 2020, cuando se registró la primera muerte por la enfermedad en el país, hasta que en este enero México rebase, por mucho, el umbral "catastrófico" planteado por el subsecretario de Salud.

"El mínimo era seis mil (muertes estimadas), otro escenario era ocho mil, otro era 12 mil 500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, incluso un escenario muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil", dijo en junio de 2020, cuando aún llevaba a cabo su conferencia diaria sobre la situación de la pandemia en el país.

No obstante, en agosto de ese mismo año, en medio de la primera ola de Covid-19, la proyección de López-Gatell fue superada y el subsecretario justificó el fallo al asegurar que ésta habría sido sólo una predicción, la cual se vio afectada por las conmorbilidades asociadas a la mala nutrición, la desigualdad social y los propios cuidados de los mexicanos frente a la enfermedad.

México rebasa las 100 mil muertes por Covid-19

Poco tiempo pasó para que en noviembre se superaran los 100 mil fallecimientos y la estrategia contra coronavirus fuera duramente criticada por políticos de oposición, quienes en repetidas solicitaron la renuncia del funcionario.

Sin embargo, antes de terminar el 2020 se inició con la campaña nacional de vacunación, con el objetivo de detener la creciente de muertes por la enfermedad.

Fueron los trabajadores de Salud y después las personas de la tercera edad los primeros en acceder a antídoto, estrategia que ayudo a paliar la segunda ola de Covid-19 que se extendió los primeros meses del año.

Siendo la ola más letal por la que atravesó México, ésta no terminó sino hasta después de que el país superara los 200 mil fallecimientos en marzo de 2021.

Tercera y cuarta ola de Covid-19 en México

En junio de 2021, el subsecretario López-Gatell anunció que dejaría de dar su conferencia vespertina sobre la situación de la pandemia en el país, la razón, dijo, fue que México mostraba una franca recuperación respecto al Covid-19, en parte a la estrategia de vacunación, la cual ayudó a disminuir la tasa de mortalidad que, aunque hoy en día es una de las más altas del mundo, se ubica en 7.4%.

Ésta, según las autoridades, evitó que los hospitales se saturaran y con ello que las muertes crecieran.

La decisión del subsecretario, no obstante, se dio pocas semanas antes de que el país se enfrascara en la tercera ola de Covid-19 que, ya sin confinamiento, más vacunas y más urgencia en lo económico, presentó una alza exponencial de los contagios, aunque las muertes fueron más controladas.

Situación que se mantuvo así hasta inicios de diciembre, cuando, en conjunto con la temporada de influenza y la nueva variante de la enfermedad, conocida como ómicron, la demanda de pruebas rápidas para identificar contagios creció.

De esta manera, en días recientes se han presentado largas filas en los laboratorios que realizan los test PCR y de antígenos, donde las personas buscan descartar un posible caso positivo de Covid-19.

Asimismo, el reciente martes se registraron 14 mil contagios en un sólo día, cifra que no se veía desde octubre y que ayudó a que México llegara a los cuatro millones de infecciones totales, lo que avisora una cuarta ola.

Así, pese a las cifras, el presidente López Obrador ha intentado calmar a la población al asegurar que la nueva variante de Covid sí es más contagiosa, pero no más mortal, razón por la que si bien han aumentado los casos positivos en el país, los datos no indican mayores muertes, en parte, dice, a la vacunación.

Sin embargo, durante sus conferencias mañaneras, ha invitado a la población a seguir cuidándose frente al virus, además, este viernes anunció que, sumado a las vacunas comprometidas con las farmacéuticas, el gobierno mexicano se encuentra pendiente de aprobar dos medicamentos orales para combatir la enfermedad.