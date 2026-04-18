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Caso Edith Guadalupe: vinculan a proceso a Juan Jesús

La audiencia se retomará el 22 de abril en juzgados orales de la colonia Doctores, CDMX.

Por El Universal

Abril 18, 2026 07:25 p.m.
A
Caso Edith Guadalupe: vinculan a proceso a Juan Jesús

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Un juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional en la audiencia para determinar si Juan Jesús "N", detenido por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, es vinculado a proceso.

Audiencia y ampliación de investigaciones

La tarde de este sábado, en una audiencia realizada en los juzgados orales de la colonia Doctores, se determinó que la audiencia será retomada el próximo miércoles 22 de abril.

El abogado de Juan Jesús, Julián Gonzáles, informó que la duplicidad se otorgó a fin de ampliar las investigaciones.

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Declaraciones del abogado y estado del imputado

Aseguró que pudo hablar poco con el imputado y presenta marcas de golpes.

"En pocas palabras, me dijo que no, pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala".

Por lo anterior, el defensor señaló que será hasta que visite a su defendido en el reclusorio cuando pueda hablar con él.

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