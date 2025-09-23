Caso "Papayita": lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El caso de Carlos Gurrola, mejor conocido como "Papayita", un hombre de 47 años que falleció tras ingerir una sustancia tóxica colocada por sus compañeros de trabajo presuntamente a manera de broma, continúa generando indignación en redes sociales.

Carlos, quien era trabajador de limpieza en la tienda H-E-B Senderos, en Torreón, Coahuila, murió tras permanecer 19 días hospitalizado al presentar daño severo en tráquea y pulmones.

La familia denunció que Carlos era víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros, este caso estremeció a la localidad por lo que se convocó a distintas protestas para exigir justicia y colectas de firmas para que se castigue a los responsables.

Como parte de las reacciones del caso que capturó el ojo mediático, por medio de Tiktok se volvió tendencia un corrido en honor a Carlos Gurrola, el tema fue compartido por la cuenta @noticorridos y en su letra se describe el estremecedor momento de la supuesta 'broma' contra "Papayita" por parte de sus compañeros de trabajo en H-E-B Senderos.

"En Torreón se escuchó la noticia de un hombre bueno que perdió la vida. Carlos Gurrola 'Papayita', le decían y su historia de dolor a todos conmovía.

Trabajador de limpia, hombre de honor, en H-E-B Senderos daba toda su labor, con 47 años y un corazón sincero jamás se imaginó que sufriría un mal aguacero", se menciona en la canción.

El coro describe el daño que produjo en sus órganos la sustancia tóxica que tenía la bebida que fue ingerida por Gurrola: "Una broma cruel le cambió la suerte, en su bebida pusieron veneno de muerte, desengrasante que a su cuerpo castigó y en sus órganos vitales el daño sufrió. Le quemaron los riñones, el pulmón y más la lucha en el hospital, duró casi tres semanas ya, en la clínica del IMSS lo intentaron salvar pero la justicia tardía no pudo llegar".

En la parte final, el reclamo a las autoridades se hizo presente en la canción que hizo eco al exigir justicia para Carlos Gurrola:

"Sus compañeros lo acosaban sin razón, le robaban la comida, el celular, le dañaban la bici con traición, el bullying y la burla fueron su condena y aquel 30 de agosto se selló su pena. La familia clama justicia con voz sincera, su madre entre lágrimas pide que no quede en espera: ´Que esto quede impune, que paguen su error porque hoy es mi hijo y mañana otro llorando´"

"Torreón lo despidió entre dolor y canción; papayita se fue dejando el corazón, que su historia quede, que nadie la olvide y que la justicia llegue, aunque el tiempo divide".