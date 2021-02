Catedral Metropolitana arranca campaña para recaudar fondos

Autoridades de la Catedral Metropolitana arrancaron una campaña para recaudar fondos, puesto que aseguran que debido a la pandemia por Covid-19 se han quedado sin recursos, incluso para la comida de los sacerdotes.

"La pandemia del Covid-19, ha impactado en los recursos económicos de La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, por lo que une esfuerzos para recaudar fondos mediante un programa de Crowdfunding y así, superar la compleja situación que atraviesa", afirmaron religiosos.

En conferencia de prensa, Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana, anunció el arranque de la Campaña "La Catedral de Todos", mediante la que hacen un llamado a la solidaridad histórica de los mexicanos para apoyar a La Catedral y pueda remontar esta fase crítica derivada del Covid-19, que le ha impedido recibir fieles, visitantes y turistas nacionales y extranjeros, que son su única fuente de ingresos.

"La situación económica de la Catedral Metropolitana es muy precaria, dado el hecho de la escasa afluencia de fieles a sus ceremonias, ocasionado por las medidas que se han impuesto debido a la actual contingencia sanitaria, así como la ausencia de turistas", dijo el rector.

En total son 21 los empleados que forman parte de esta comunidad, para quienes ya no hay forma de solventar su salario y no hay recursos "ni para dar de comer a los sacerdotes".

Por ello, el rector explicó, que las autoridades de La Catedral y diversas Universidades participantes optaron por esta campaña de procuración de fondos para la que demandaron el apoyo de los medios de comunicación, a fin de sensibilizar a la sociedad de esta realidad, "pues la Catedral es importante para todos los habitantes de la CDMX, ya sea por razones religiosas, culturales, artísticas, históricas, sociales, etcétera e invitarles a que en la medida de sus posibilidades hagan sus donativos en la plataforma de Crowdfunding www.micochinito.com/cochinito/la-catedral-de-todos".

Germán Campos, coordinador de la campaña "La Catedral de Todos", confió en que en este tiempo incierto y de crisis sanitaria y económica, "la solidaridad que caracteriza a los mexicanos en situaciones de emergencia como las que hemos vivido -por ejemplo en los sismos-, en que fue incansable, incluso, conmovedora, ahora también se ponga en práctica para que La Catedral, continúe sus funciones".

Destacó la gran importancia que las Catedrales tienen para la sociedad, recordando la gran solidaridad mostrada por la sociedad en general con la Catedral de Notre Dame, pues las catedrales llegan a ser "el alma de los pueblos", y nuestra Catedral Metropolitana tiene también gran valor social y moral para la sociedad mexicana.

"La Catedral Metropolitana de la CDMX atraviesa por una situación económica compleja ya que prácticamente no tiene ingresos para su manutención, al grado que ya despidió a personal de limpieza; por eso, les invitamos a unirse a la Campaña "La Catedral de Todos".