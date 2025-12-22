logo pulso
Catedrático de la Universidad de Sonora finaliza huelga de hambre

La manifestación sindical en la Universidad de Sonora culminó con el reconocimiento de derechos laborales para el catedrático

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 08:49 p.m.
A
HERMOSILLO, Son., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Tras cuatro días de huelga de hambre, el catedrático del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, Ricardo Ortega Arenas, levantó su protesta luego de que la autoridad universitaria reconociera sus derechos laborales y realizara el pago retroactivo correspondiente a su nivel salarial.

La mañana de este lunes 22 de diciembre, organizaciones sindicales convocadas por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) realizaron una manifestación en la confluencia de los bulevares Luis Encinas y Rodríguez, una de las zonas más transitadas de la capital, lo que provocó un importante caos vial frente a la máxima casa de estudios.

Horas después, Cuauhtémoc Nieblas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) informó que al maestro Ricardo Ortega se le había realizado el depósito correspondiente conforme a la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo.

Detalló que el pago reconoce el nivel salarial que el académico exigía desde hace meses, lo cual calificó como un logro colectivo y un precedente para otros trabajadores en situaciones similares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Se ha verificado el depósito bancario, pagándole lo que corresponde a su nivel. Esta lucha demuestra que la verdad y la justicia prevalecen cuando se actúa de manera colectiva", expresó el líder sindical ante los manifestantes.

Por su parte, Ricardo Ortega confirmó que el retroactivo ya había sido depositado en su cuenta de nómina y aseguró que el resultado de su protesta demuestra que la unidad y la lucha organizada son fundamentales para la defensa de los derechos laborales. "Prevaleció la justicia y la legalidad. La unión hace la fuerza", señaló visiblemente debilitado, pero acompañado por muestras de apoyo y consignas de solidaridad.

Al finalizar el acto, el catedrático fue trasladado a un hospital para ser atendido y valorado médicamente, acompañado por paramédicos que dieron seguimiento a su estado de salud tras el ayuno prolongado.

En un comunicado, el Staus informó que la Administración Universitaria notificó formalmente el pago retroactivo correspondiente al Nivel D, que abarca del 11 de agosto al 31 de diciembre de 2025.

La Universidad de Sonora, por su parte, señaló que la situación laboral de Ricardo Ortega Arenas se resolvió como resultado de un proceso de diálogo respetuoso y directo, y refrendó su compromiso de fortalecer los mecanismos institucionales de atención, así como de mantener un clima de respeto y sensibilidad social.

SLP

El Universal

