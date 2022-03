"Cayó una bomba cerca de nosotros", narra mexicano que vivía en Ucrania

El 25 de febrero, Guillermo Padilla lanzó un llamado de auxilio vía Twitter a través del cual clamó por ayudar para poder salir de Ucrania, luego del inicio del conflicto con Rusia.

Ahí se quejó de falta de protección de parte de la embajada mexicana, pero tras varios días de preocupación, este martes, Guillermo salió de Ucrania a bordo del autobús que habilitó la embajada de México en ese país para evacuar a un segundo grupo de connacionales que pidieron el apoyo para salir.

"Han sido días difíciles, angustiantes. Difícil escuchar las bombas, los disparos, ver a la gente que conocemos tratar de defenderse de este ataque que les está quitando sus vidas", declaró al pie de la frontera de Rumania con Ucrania.

Guillermo tenía año y medio de vivir en Ucrania con su esposa, quien es originaria de ese país y que regresa a México junto a él.

"La vez que más miedo me dio fue cuando cayó una bomba cerca de nosotros, destrozaron un lugar de petróleo y estremeció el búnker entero", relató sobre el lugar en el que se resguardó tras salir de su departamento para protegerse.

En su mensaje, manifestó el sentimiento de frustración por ver que la gente, incluido él mismo, tiene que abandonar su vida.

"Me duele ver cómo se empieza a perder todo, gente que no quería pelear ahora tiene que hacerlo. No sé cómo están mis amigos, es difícil comunicarme con ellos", indicó.

Fueron 19 horas las que le tomó llegar a la frontera cargando a sus espaldas la vida entera.

"Fue muy difícil la salida. Ayer yo no sabía que iba a poder salir, estaba muy peligroso", subrayó.

Todavía ayer martes por la mañana se encontraba en el búnker, ahora tomará el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriará a compatriotas.