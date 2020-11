CDC recomiendan a estadounidenses no viajar a México por el Covid

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recomiendan a los estadounidenses no viajar a México debido al incremento de casos de coronavirus en este país.

En su recomendación fechada el 21 de noviembre, los CDC ponen a México en el máximo nivel de alerta (Muy Elevado), el 4.

"Viajar puede incrementar sus posibilidades de contagiarse y contagiar el Covid-19", señala la advertencia.

Sin embargo, para aquellos viajeros que deban trasladarse a México, los CDC recomiendan hablar primero con un médico para que les aconseje la mejor manera de cuidarse, sobre todos si están entre los sectores de riesgo.

También pide a los viajeros hacerse una prueba entre uno y tres días antes de viajar y tener a la mano los resultados durante el viaje, en caso de que sean requeridos.

Los CDC también llaman a los CDC a tomar previsiones en caso de que puedan enfermar en México y requerir atención médica.

Recuerdan que, en caso de dar positivo al virus estando en el extranjero, a los viajeros quizá "no se les permitirá regresar a Estados Unidos hasta que termine su aislamiento. Si usted está en contacto con alguien con Covid-19 durante su viaje, quizá lo pongan en cuarentena y no se le permita regresar a Estados Unidos sino hasta 14 días después de su exposición" al virus.

También recomienda hacerse otra prueba de coronavirus entre uno y tres días antes de regresar a Estados Unidos.

La frontera terrestre entre Estados Unidos y México permanece cerrada a viajes no esenciales al menos hasta el 21 de diciembre. Hasta el martes, México registraba un millón 60 mil 152 casos de coronavirus y 102 mil 739 decesos.

La misma advertencia de los CDC de no viajar aplica a toda América, excepto Uruguay, que tiene nivel de alerta 2-moderado-. En este caso, se recomienda evitar viajes no esenciales.