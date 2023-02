CDMX debe atender plantón de cannabis afuera del Senado, dice Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- Al cumplirse el tercer aniversario del plantón afuera del Senado, en demanda de la regulación de la cannabis, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, insistió en la necesidad de que las autoridades capitalinas intervengan para atender a los manifestantes y evitar que se sigan cometiendo delitos en ese espacio público.

En conferencia de prensa, reconoció que no hay consenso para destrabar la aprobación de una nueva ley, pero confió en que los legisladores hagan un esfuerzo en los próximos meses.

"La legislación está pendiente porque no se ha logrado el consenso incluso al interior del grupo. Yo soy de los que piensa que sí debemos legislar con urgencia el uso de la cannabis, pero no hemos logrado consensos", puntualizó.

En relación con los incidentes que se han registrado en el plantón y sus inmediaciones, por la venta de droga y los casos de violencia que se han presentado, Monreal Ávila recordó que quien tiene que actual es la autoridad en la Ciudad de México, a quien el Senado ya ha solicitado su intervención.

"Todo lo que sucede afuera no está dentro de nuestra jurisdicción. Nosotros no somos ministerio público ni somos agentes investigadores ni tampoco integrantes de fuerzas de seguridad pública.

En el pasado se hizo mucha referencia de la necesidad de revisar lo que está sucediendo en las afueras del Senado, hasta ahora no ha ocurrido eso y no ha sido atendido eso, vamos a esperar que en los próximos días se haga".

El senador Monreal remarcó que el responsable de insistir en su petición al gobierno capitalino es el Presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, "y seguramente hará lo propio con esta demanda".