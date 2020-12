CDMX lanzará campaña informativa antes de multar por plásticos

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo año habrá una campaña de información sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso.

A partir del 1 de enero estará prohibida la comercialización, entrega y distribución de artículos como cubiertos, palillos mezcladores, popotes, platos, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y sus varillas, vasos, tapas, charolas y aplicadores de tampones fabricados total o parcialmente de plástico.

En videoconferencia, acompañada por la Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, Sheinbaum explicó que antes de comenzar a aplicar multas, se hará una labor de información y persuasión para no afectar a los negocios que, de por sí, arrastran el impacto de la pandemia.

"Pero a inicio de año se va a hacer, antes de multar, una labor de persuasión, de orientación, de indicación, para que dada la situación económica no haya una mayor afectación a las actividades".

Sin embargo, no indicó cuánto durará el periodo de información.

En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente aseguró que ha habido éxito en la prohibición de las bolsas de plástico y que sólo entre el 7 y 8 % de los comercios siguen dando estos plásticos, pero que se trata de negocios nuevos.