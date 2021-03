CDMX muestra estabilización, mas no descenso de la pandemia

Tras declarar la quinta semana en semáforo naranja, autoridades de la Ciudad de México detectaron que cuatro indicadores sobre la pandemia de Covid-19 se mantuvieron estables durante los últimos días, mas no bajaron, como son mensajes SMS para tamizaje o atenciones en el 911.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió no reabrir más actividades para analizar el comportamiento de la enfermedad y pidió a la población no bajar la guardia.