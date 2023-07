CDMX registra más de 600 casos de Hepatitis A en lo que va del año

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Hasta el 26 de julio de este año, se han registrado 689 casos de hepatitis A y 52 de hepatitis B en la Ciudad de México, dio a conocer la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México.

En tanto, hasta abril pasado, se han documentado 191 casos de hepatitis C entre las y los capitalinos.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis que se conmemora este viernes 28 de julio, la Secretaría de Salud de la CDMX invitó a la población a reforzar las medidas de higiene y a acudir a las campañas de vacunación contra hepatitis A en los 233 centros de salud.

Para evitar la propagación del virus que causa la hepatitis, este año se inició una campaña de vacunación contra la hepatitis A, para niñas y niños de un año de edad, la cual se lleva a cabo en centros de salud, estancias infantiles y guarderías.

También son para menores de 1 a 8 años de edad de familias que trabajan en campos agrícolas, sobre todo, en Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.



¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la hepatitis?

Los síntomas más frecuentes son los siguientes:

* Aparición súbita de fiebre.

* Malestar.

* Inapetencia.

* Náuseas.

* Dolor de estómago.

* Orina oscura e ictericia (coloración amarilla de la piel y la parte blanca del ojo).



¿Cómo se transmite la hepatitis?

La hepatitis es una inflamación en el hígado causada comúnmente por un virus, del cual existen cinco tipos A, B, C, D y E que producen infecciones agudas y crónicas que pueden desembocar en cirrosis, cáncer hepático e incluso la muerte.

La hepatitis A y E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados, en tanto que las B, C y D, se producen de manera ordinaria por el contacto con personas infectadas.

De estas tres últimas, las formas más comunes de transmisión son la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, los procedimientos médicos invasivos que se usa equipo contaminado; y, en el caso de la hepatitis B, se puede pasar de la madre al niño en el parto o también mediante contacto sexual.