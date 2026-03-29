Ceci Flores informa avances en identificación de restos en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Tras sostener dos reuniones con el

del Estado de Sonora, así como con personal especializado en genética y la Dirección de Servicios Periciales,

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, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que recibieron detalles sobre elde losel pasado 24 de marzo, durante un cateo realizado por la Fiscalía.De acuerdo con lo explicado por las autoridades, lasen las que fueron localizados los restos —derivadas delque permanecieron expuestos— han complicado la obtención de un, mencionó Flores.Indicó que hasta ahora no se han obtenidodeque permitan confirmar oficialmente la identidad; sin embargo, se presume que podrían corresponder aEl proceso de, señaló, requiere, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más. Mientras tanto, se mantiene a la espera de información que les permita tener certeza y, eventualmente, dar una"No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró [...] Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un",Finalmente, laagradeció la comprensión, el respeto y lade la sociedad y de los medios de comunicación ante la sensibilidad del caso, y aseguró que continuará informando conforme las autoridades den a conocer