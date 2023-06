Ceci Flores, madre buscadora, celebra que cárteles acepten tregua

A-AA+

HERMOSILLO, Son., junio 26 (EL UNIVERSAL).- Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, celebró que tres cárteles mexicanos hayan respondido a la tregua de paz.

Reiteró el llamado a los otros cárteles que operan en el país para que se sumen a la petición y las dejen buscar a sus desaparecidos.

"Hoy en este México, los cárteles deciden entre la paz y la guerra, pero necesitamos calmar tanta cólera, el país quiere vivir tranquilo, nuestras familias en paz, poner por sobre todo, al ser humano. Que se sumen todos a la tregua de paz, por amor a los hijos y seres queridos", pidió.

En un nuevo video mensaje, Flores compartió que ya están aceptando el pacto de paz.

"Celebro que en este México que nos ha tocado vivir en esta parte de la historia, pedir algo así tenga eco", expresó.

"A los demás cárteles piensen en sumarse, creo que a nadie le gusta verse en peligro como ya lo dijeron quienes respondieron al llamado".

"Todos somos padres, hijos, hermanos y amigos y ya se derramó mucha sangre en nuestra México".

Las tierras que sean para sembrar no para dejar historias enteradas, pidió.

"Es un llamado respetuoso, muy respetuoso, para que se sumen a este gran llamado de paz, estamos muy a tiempo de calmar este amado país".

Invitó a las personas que les causan tanto dolor que se sensibilicen, que no las desaparezcan.

"Creemos que con su muerte ya pagaron su deuda y que nosotros no les debíamos nada para seguir pagando una deuda que no les debemos".

"Entréguenos a nuestros desaparecidos, no esperen a que su mamá se encuentre en un lugar como el de nosotros para sensibilizarse", clamó.

"Acepten este pacto de paz y ayúdennos a encontrar a nuestros desaparecidos haciendo un llamado anónimo, lo único que queremos es buscarlos para encontrarlos, se los pide una madre que está muerta en vida desde hace 8 años que perdió a su hijo y cuatro que perdió al segundo", externó Ceci Flores.