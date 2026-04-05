Ceci Flores mantiene lucha tras hallar restos de su hijo en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, lanzó un mensaje tras la aparición de los restos de su hijo Marco Antonio el pasado 24 de marzo.

Mensaje de Ceci Flores tras hallazgo de restos

A través de sus redes sociales, agradeció el apoyo de las personas que han mostrado su solidaridad en su caso y que la ha apoyado desde que comenzó su búsqueda para hallar a sus dos hijos desaparecidos.

En el video la madre buscadora asegura que no dejará el grupo de búsqueda en Sonora y que seguirá al frente de la organización.

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Compromiso y traslado para búsqueda en Sinaloa

Reiteró que pese a su decisión, se trasladará a Sinaloa para darle seguimiento a la búsqueda de su otro hijo, Alejandro Guadalupe, del que se desconoce su paradero desde el 2015 en Los Mochis.

"No voy a abandonar a las madres buscadoras, seguiré al frente de la organización Madres Buscadoras de Sonora. No voy a detener esta lucha, voy a seguir adelante", afirmó en su mensaje.

La líder de la organización de búsqueda mencionó que tras la localización de Marco Antonio, el proceso de reconocimiento de ADN, así como su sepultura han significado momentos dolorosos para ella y su familia, pero recalcó que esto no la inhibe de sus responsabilidades para localizar a más personas desaparecidas en el estado.