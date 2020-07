Ceden PT y "rebeldes" de Morena en quintetas a consejeros del INE

La bancada del PT y los "rebeldes" de Morena que exigían tirar las quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cedieron, y aceptaron escoger de entre los 20 semifinalistas a los 4 que podrían ser "aceptables" como nuevos integrantes del Consejo General del organismo.

Dentro de las quintetas hay perfiles aceptables, admitió el vicecoordinador del PT en San Lázaro, Gerardo Fernández Noroña, "se hace política con lo que se tiene y no con lo que se quiere creo que podemos sacar perfiles decorosos".

En tanto que la diputada Dolores Padierna (Morena), vicepresidenta de la Cámara y una de las que había encabezado el rechazo al listado, reconoció "hay gente cuya trayectoria no podríamos objetar".

Ambos reconocieron que, como indica el artículo 41 de la Constitución y la misma Convocatoria al proceso, en último caso la decisión le tocaría tomarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por insaculación.

En el área jurídica de la Cámara "ven como un riesgo que si las quintetas se regresaran se irían a la insaculación en la Corte lo cual sería una irresponsabilidad nuestra", dijo Fernández Noroña y hay en las listas gente que puede hacer un papel "decoroso".

Padierna Luna dijo que Morena se encuentra revisando uno a uno todos los perfiles y su votaciones, para decidir de entre los 20 a los mejores, "encontramos 6 o 7 nombres destacables" que serán propuestos a los aliados de PT, PVEM y PES y luego a los coordinadores de PAN, PRD, PRI y MC.

Dio Padierna toda su confianza al coordinador de Morena, Mario Delgado para negociar y desestimó las críticas que en redes sociales ya señalan al morenista como traidor, vendido, exigen una auditoría y le reclaman que haya cedido al PAN y al PRI y PRD la integración de las quintetas.

Ambos, Fernández Noroña y Padierna respondieron al expresidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, él es "golpista" dijo el primero.

"El compañero se volvió en un francotirador verbal, le tita a todo lo que hace Morena, el gobierno, no sé quien salió mas golpista...es una desmesura", dijo Padierna.