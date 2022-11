Celebra AMLO elección sindical en Aeroméxico; "hay avance en la dremocracia" gremial, asegura

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Al celebrar que haya sido exitoso el proceso de elecciones en el sindicato de sobrecargos de Aeroméxico, donde resultó ganadora la candidata de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya hay un avance en la democracia al interior de los sindicatos, producto de la reforma laboral de 2019.

El mandatario destacó que a pesar de que perdió el dirigente que quería reelegirse, no hubo ningún problema, además de que todos aceptaron los resultados.

"Me dio un gusto enorme, no porque haya ganado una candidata y haya perdido un candidato, sino por el avance en la democracia en los sindicatos. Hubo elecciones para el sindicato de sobrecargos de Aeroméxico, ya estaba electo uno de los candidatos y quería la reelección, y hubo otra planilla encabezada por una mujer, o sea la oposición, y voto libre, secreto, directo, y ganó la oposición", destacó

López Obrador señaló que los trabajadores sobrecargos de esa aerolínea votaron durante diez días y no hubo denuncias de irregularidades en esta elección aunque los medios de comunicación no dieron a conocer la noticia.

"Los resultados, ustedes ni se enteraron, bueno eso qué lo va a decir la presa, está muy difícil que haya salido en algún periódico, que lo hayan comentado, pero lo interesante es que no hubo ningún problema, todos aceptaron, ese es el hábito democrático que queremos, y lo mismo en la familia y en todo, democracia como forma de vida, no sólo como sistema de elección o de participación ciudadana y política", apuntó.