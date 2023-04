Celebra MC freno a reforma para acotar al TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL). – Luego de que seis grupos parlamentarios reconocieron que no hay consenso para aprobar la reforma por la que se prevé acotar facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la bancada de Movimiento Ciudadano celebró con una lona con la leyenda "la ciudadanía derrotó a la partidocracia".

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada naranja, compartió la imagen en su cuenta de Twitter: "Seamos claros: este triunfo es ciudadano".

Tras el anuncio, Jorge Romero escribió en la misma red social: "Para que no haya dudas, las y los Diputados de @AccionNacional decidimos no reformar cualquier Iniciativa que, pese a su contenido, suponga la más mínima duda respecto a las facultades del TEPJF, Paridad de Género o Acciones Afirmativas".

En tanto, el líder del PRD, Luis Espinoza Cházaro, dijo que su bancada sostuvo un trabajo político intenso "a fin de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y los grupos vulnerados".

"En cuanto a la reforma al Tribunal Electoral, no se alcanzó un consenso. El PRD seguirá pugnando por los derechos de todas y todos", señaló.

Por su parte, el líder de Acción Nacional, Marko Cortés subrayó que no acompañarían ninguna reforma que genere dudas o fisuras en la libertad, democracia e instituciones electorales.

En su mensaje aprovechó para expresar que espera la impugnación a los 2 nuevos consejeros del INE que fueron seleccionados por insaculación.

"Prosperó la razón": Creel celebra freno. El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, señaló que prosperó la razón y no pasó la reforma que plantea limitar las facultades del TEPJF; sin embargo, sí "hay un acuerdo, en que la reforma no va, punto, y punto y aparte, y final de la historia".

En conferencia de prensa, refirió que el Tribunal Electoral no se toca. "Qué bueno que la reforma al Tribunal Electoral no pasó, qué bueno que se respetó la vida institucional del país, y se escuchó las opiniones críticas de los ciudadanos", comentó.

También refirió que el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, busca culpar al PAN de estancar las negociaciones, porque le molestó que haya dicho que no se aprobaría la reforma propuesta por los coordinadores parlamentarios.

"Nuevamente se equivoca, él piensa que, por tener mayoría, le alcanza para la Mesa Directiva y para gobernar todo San Lázaro, se equivoca. Cuando dije que la reforma no iba, lo dije especialmente para el PAN, no para la Cámara, y esto aparentemente le molestó, no sé por qué. Que no venga a hacer aspavientos y querer echar culpas a nadie", dijo.