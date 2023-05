Celebra Monreal que encuesta lo ubica en tercer lugar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tomó con mesura y de manera positiva la encuesta de EL UNIVERSAL que lo coloca en tercer lugar de los aspirantes presidenciales de Morena, pero lejos de los líderes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

En entrevista, el legislador valora tener 10 puntos sin contar con los reflectores que tienen la jefa de gobierno o el canciller.

"El que me coloquen en el tercer lugar sin hacer campaña, sin gastar un sólo quinto, sin tener un sólo espectacular y sin tener un sólo funcionario pagado o una estructura política a mi favor, pues me siento muy tranquilo al saber que hay un sector de la población que me respalda. 10 o 14 puntos dentro de Morena para mí es un aliciente, tener 10 o 14 puntos de la intención del voto de Morena es, incluso, quizá más puntos que un partido político nacional, y eso a mí me da mucha tranquilidad, porque creo que estamos haciendo lo correcto, trabajando por México y no dilapidando ni ofendiendo a la población con tanto dinero de derroche en la movilización personalizada o en campañas individuales de promoción personalizada", expresa.

Ricardo Monreal señala que una encuesta es sólo la fotografía del momento, por lo que confía en que una vez que inicie formalmente la contienda interna en Morena y se realicen debates, incrementará el porcentaje de ciudadanos que lo respaldan.

"Yo respeto las encuestas, vengan de donde vengan, la encuesta es simplemente la fotografía del día, un día después es una fotografía vieja, y yo confío en que la población reaccione. Claro, a mí algunas encuestas como ésta me colocan en 10 puntos otras en 14, pero estoy muy tranquilo, no voy a descalificarlas, tengo mucha confianza en que cuando arranque el proceso interno y que se acepten los debates en regiones o en estados, la gente nos puede escuchar con toda reflexión y mesura, y sepan que tenemos las mejores propuestas y somos los más preparados, los de mayor experiencia política y los que mayor número de puestos de elección popular, es decir, de haber ido a votaciones tengo", subraya.