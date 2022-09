Celebran como victoria freno de dictamen de las Fuerzas Armadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles por la tarde, en el Senado de la República fue retirado el dictamen que propone ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por lo que regresará a comisiones y de ser necesario, construir un nuevo proyecto.

Ante la decisión, diversos senadores de oposición expresaron su satisfacción por la resolución en redes sociales.

Con un mensaje corto, la senadora Lilly Téllez posteó "Hoy detuvimos a AMLO en el senado".

Kenia López Rabadán señaló que se logró detener la militarización en México. "¡Ganó la oposición! Ante la pésima estrategia de seguridad impuesta por @lopezobrador_ y Morena, y después de amenazas y compra de legisladores, el bloque opositor resiste y logramos detener la militarización. Estamos para defenderte a ti, a tu familia y a México".

Por su parte, el senador guerrerense, Manuel Añorve Baños aplaudió que el dictamen fuera regresado a las comisiones dictaminadoras para continuar con el análisis de la iniciativa.

"Aplaudo que el dictamen por el que se extiende el plazo para que las fuerzas armadas continúen apoyando a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública, sea regresado a las comisiones dictaminadoras para continuar el análisis y fortalecimiento de la propuesta".

La senadora panista Xochitl Gálvez señaló: "El @senadomexicano no es servil al poder. Hoy perdió el autoritarismo y ganó la democracia. #NOALaMilitarización #GuardiaNacional".

Mientras que el senador panista Damián Zepeda señaló que Morena estuvo a punto de lograr su objetivo y llamó a estar atentos ya que el partido guinda "intentará conseguirlo".

"Hoy ganamos y evitamos mas militarización de seguridad pública pero OJO, estuvo Morena MUY cerca. Según información disponible estuvieron a 1-2 votos de lograrlo, ya habían conseguido varios votos, por eso hicieron retirada estratégica. Intentarán conseguirlo, así que pilas!".

PAN, PRD y MC aplauden freno a reforma militar del PRI. Durante la sesión del pleno en el recinto legislativo de San Lázaro, el diputado de MC, Salvador Caro, pidió la palabra para anunciar que la iniciativa no pasó en la Cámara Alta.

"Nada más para decirles que no pasó la militarización en el Senado", declaró, al tiempo que las y los legisladores del PAN, PRD y MC aplaudieron.

En respuesta, el diputado morenista, Leonel Godoy, pidió una moción de orden, y exigió que el comentario de Salvador Caro fuese retirado del diario de los debates.

"Moción de orden porque un diputado abusó de la buena fe de la Presidencia y pidió la palabra para hablar de un tema del Senado, pero mintió, y además mintió y se salió, tiran la piedra y huyen, por eso pido que su comentario sea retirado del diario de los debates", declaró.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, dijo en su cuenta de Twitter que en el Senado ganó la congruencia.

"Gracias a la congruencia del bloque de contención, hoy se frenó la reforma militarista del oficialismo. Mi reconocimiento a las y los Senadores de oposición, especialmente a los del #PRD que se mantuvieron firmes en contra de este retroceso democrático. #NoALaMilitarización", escribió.