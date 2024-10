Cerca de 800 migrantes salen en caravana desde Chiapas

Una nueva caravana, compuesta por cerca de 800 migrantes, emprendió este sábado su trayecto de Tapachula rumbo al norte de México en la búsqueda del "sueño americano".

La decisión de partir de aquella ciudad fronteriza y atravesar el territorio nacional es debido a que en Chiapas los trámites migratorios tardan meses y no tienen trabajo para sustentarse durante la espera.

El contingente, en el que viajan venezolanos, ecuatorianos peruanos, hondureños, guatemaltecos, haitianos y de otros países, abrió la caminata en el parque Bicentenario.

Los extranjeros, siguieron hacia la carretera costera en la ruta a Huehuetán, como primera escala en el camino.

La caravana va custodiada por patrullas de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y una ambulancia de la secretaría estatal de Salud.

En el trayecto, agentes migratorios les ofrecieron ayuda para la regularización y evitar el recorrido. Los viajeros rechazaron el ofrecimiento.

Un hombre que llegó de Sudamérica dejó Tapachula y decidió viajar en grupo porque sabe de la tardanza de trámites de estancia y tránsito en México.

Los trámites migratorios y ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se prolongan por meses. Así que, agregó, al no tener oportunidades de empleo para pagar alimentación y hospedaje, no se detuvo y partió con la caravana.

Otros que se enteraron del percance donde recién fallecieron seis migrantes durante una persecución militar en esa región, expresaron preocupación por los peligros del itinerario.

Las caravanas que salen de Chiapas son consideradas por los migrantes como un recurso para enfrentar a las autoridades migratorias y las amenazas del crimen organizado.

Al salir de Tapachula, los viajeros pidieron ayuda y comprensión a su paso para continuar la ruta por el país en la búsqueda de cruzar a los Estados Unidos.