CFE debe hacer pública evaluación realizada en 2019 a Laguna Verde

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacer públicos los resultados de la evaluación integral de la planta de la central nuclear de Laguna Verde, correspondientes al año 2019.

A petición de esos datos por parte de un particular, el Inai constató que en 2018 y 2020 no existieron evaluaciones de la planta de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), mientras que en 2019 sí hubo un estudio sobre los sistemas del inmueble, pero está reservado bajo el argumento de tema de seguridad nacional.

En el estudio se da cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la central, datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, dibujos, tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica.

Por ese motivo la CFE pidió proteger la información, al explicar que de ser difundida, posibilitaría la destrucción, inhabilitación, o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico y prioritario como lo es Laguna Verde, "así como la indispensable para la producción de bienes y servicios públicos, de agua potable, de emergencia, de energía, de comunicación o cualquier tipo de infraestructura que represente una importancia para el Estado".

Al estudiar el caso, el Comisionado Oscar Guerra Ford, estableció que el documento denominado Autoevaluación Integral de la Planta 2019 se hará público, pero resguardando la información relacionada con la infraestructura, diseño, y operación de la propia planta.

"Nos queda claro que es una instalación estratégica y que, evidentemente, no se puede poner toda la información, o información que pueda generar sabotaje o inhabilitación, o pueda poner el riesgo la provisión de bienes o servicios, como en este caso, el servicio de energía que da la propia nucleoeléctrica", explicó.

En la sesión, el pleno del Inai determinó que la CFE deberá elaborar una versión pública donde únicamente se revelen datos que no pongan en riesgo la seguridad nacional del país, ni la operación de la planta.

"En la que deberá clasificar únicamente como reservada la información que tenga relación con el equipo utilizado por el sujeto obligado, así como las características del mismo, elementos de la infraestructura y operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, donde deberá proporcionar el acta del Comité de Transparencia correspondiente", concluye la sentencia.