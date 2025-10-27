logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Fotogalería

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CFE destina 84 mil mdp en subsidios para tarifas eléctricas

La directora de la CFE informa sobre los subsidios destinados a las tarifas eléctricas, logrando un descuento significativo.

Por El Universal

Octubre 27, 2025 05:47 p.m.
A
CFE destina 84 mil mdp en subsidios para tarifas eléctricas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha destinado 84 mil 805 millones de pesos en subsidios a las tarifas eléctricas, afirmó su directora, Emilia Esther Calleja Alor, en su comparecencia en Cámara de Diputados.

En su presentación, la funcionaria explicó que este subsidio ha podido generar un descuento promedio en los recibos de electricidad de 47%.

Este monto es el que se presupuestó para 2025 en transferencias y apoyos fiscales para la CFE de 84 mil 805 millones de pesos, monto que ha crecido paulatinamente.

La directora de la Comisión explicó que el subsidio ha servido para garantizar un suministro a menor costo posible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Establecimos un plan de mejora continua para tener una estabilidad tarifaria. La CFE no está trasladando el impacto del aumento de los combustibles", aseguró la funcionaria.

Asimismo, añadió que tiene el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de que las tarifas no superen la inflación para proteger a la economía familiar.

La directora también explicó que este año los apagones, o técnicamente como le denominan, interrupciones al servicio, disminuyeron 7% respecto a 2024, por lo que hubo registrados 3 mil 247 apagones menos en lo que va de este año.

Explicó que esto se debe a que han incrementado la generación de la electricidad y que el margen de reserva pasó de 11 a 14% en casos de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desmantelan narcolaboratorio en Zacatecas: importante operativo de seguridad
Desmantelan narcolaboratorio en Zacatecas: importante operativo de seguridad

Desmantelan narcolaboratorio en Zacatecas: importante operativo de seguridad

SLP

El Universal

Autoridades logran desmantelar un narcolaboratorio en Zacatecas tras un operativo de seguridad en la Sierra de Morones

CFE destina 84 mil mdp en subsidios para tarifas eléctricas
CFE destina 84 mil mdp en subsidios para tarifas eléctricas

CFE destina 84 mil mdp en subsidios para tarifas eléctricas

SLP

El Universal

La directora de la CFE informa sobre los subsidios destinados a las tarifas eléctricas, logrando un descuento significativo.

Seguimos esperando respuesta de España por La Conquista: Sheinbaum
Seguimos esperando respuesta de España por La Conquista: Sheinbaum

Seguimos esperando respuesta de España por La Conquista: Sheinbaum

SLP

El Universal

México y España mantienen relaciones a la espera de comunicación por La Conquista. Sheinbaum y la carta de López Obrador.

Sheinbaum entrega propuesta de apoyo a campesinos por crisis del maíz
Sheinbaum entrega propuesta de apoyo a campesinos por crisis del maíz

Sheinbaum entrega propuesta de apoyo a campesinos por crisis del maíz

SLP

El Universal

El precio del maíz en México afecta a productores, Sheinbaum busca soluciones