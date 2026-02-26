CFE reduce deuda financiera 1.6% en 2025, según reporte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Al cierre de 2025, la deuda de la

(CFE) disminuyó 1.6%, respecto a un año antes, de acuerdo con su

publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).Al cierre del año pasado, lade la empresa se ubicó ende pesos, mientras que al, el saldo fue de 490 mil 499 millones de pesos.La reducción se da básicamente por menor deuda en corto plazo, pero prácticamente se compensó con requerimientos colocados en largo plazo, indica elAdemás, lade la CFEal cierre de 2025, respecto al tercer trimestre del mismo año, al pasar de 77 mil millones ade pesos."Laen sus pagos. El comportamiento de los pasivos corresponde a la, ya que se tienden a liquidar en el último trimestre del año. Se mantiene dentro de rangos normales del ejercicio presupuestal y no implica deterioro en la disciplina de pago ni en la relación con la. La CFE cumple y paga en tiempo", señaló la compañía la semana pasada a EL UNIVERSAL.No obstante, esta deuda, respecto al, sí muestra un incremento de 14%, ya que el saldo en ese entonces fue dede pesos.Ganancias y su sustentoLa compañía había adelantado sus resultados financieros este miércoles con un comunicado en donde celebraba suen la historia reciente, unaen todo 2025 dede pesos.No obstante, la situación de la empresa no es del todo positiva, al identificarse sus cifras operativas, fiscales y operativas.Laspor la empresa apuntan a dos factores principales, que son unapor elfrente al dólar estadounidense.Lo anterior debido a que el 53% de las operaciones de la empresa están indexadas al dólar y la mayoría de losson en pesos mexicanos, y elpasó de 2024 a 2025 de 20.27 pesos dólar a 17.97.En sude 264 páginas explica que, ante esta situación, la empresa generó undede pesos, que le han beneficiado durante todo el año.Luego, además, en else aprecia una reducción de 96% en losque la empresa del Estado tuvo que pagar al gobierno federal en todo 2025.Lospagados el año pasado se ubicaron ende pesos, mientras que en 2024 fueronde pesos.En elno se específica la reducción, pero se explica que con ladel gobierno actual hubo ajustes en su contabilidad."A partir del 1 de noviembre de 2024, la CFE Empresa Pública del Estado (antes CFE Empresa Productiva del Estado) y sus extintas subsidiarias comienzan a tributar bajo eldelde la Ley del impuesto sobre la renta (ISR), es decir, de las Personas Morales con Fines no Lucrativos", expuso.Operación de la empresaY es que los retos de la empresa continúan y se confirman en el, donde se puede observar que en 2025 losque los gastos de la empresa y que sigue apoyada deElseñala que losde la CFE al cierre del cuarto trimestre de 2025 ascendieron ade pesos, que, en comparación con 2024, muestran un incremento del 2%, principalmente por el aumento en lospor venta de energía, venta de combustibles a terceros y por servicios de transporte de energía.De estosde pesos fueron los subsidios de la Secretaría de Hacienda.En tanto, losen 2025 sumaronde pesos, lo que significó un incremento de 11% con el año anterior.Este efecto se debe principalmente al incremento en los rubros de, materiales y servicios generales, precio de los combustibles en el transcurso del 2025, remuneraciones al personal y obligaciones laborales, señaló.La compañía sigue avanzando en sus proyectos propios de inversión en generación de electricidad, transmisión y distribución, así como en la constitución decon el sector privado.