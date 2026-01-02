CFE restablece casi en su totalidad servicio tras sismo en Guerrero

Derivado del sismo de magnitud 6.5 registrado este viernes, con epicentro en San Marcos, Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó afectaciones a 688 mil 546 usuarios.

La empresa informó que, gracias al trabajo permanente de su personal, con corte a las 15:30 horas, se ha recuperado el suministro eléctrico al 99.9% de los usuarios afectados.

Detalló que únicamente permanecen sin servicio 112 usuarios, mientras continúan las labores para el restablecimiento total.

En la Ciudad de México y el Estado de México, el servicio eléctrico ya fue restituido en su totalidad, en tanto que los trabajos continúan en Guerrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La CFE señaló que operan con normalidad las dos líneas de transmisión que inicialmente se reportaron fuera de servicio: Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec.

Asimismo, indicó que no se identificaron daños en la infraestructura de las centrales generadoras, aunque continúan las inspecciones civiles posteriores al evento para determinar si existen áreas de oportunidad por atender.

Para la atención de las afectaciones, la empresa dispuso de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos, y aseguró que los trabajos continuarán hasta lograr el 100% del restablecimiento.