Chilpancingo tiene alcalde

Chilpancingo, Gro.- El Congreso de Guerrero tomó protesta a Gustavo Alarcón Herrera como alcalde de Chilpancingo, en medio de la peor crisis de violencia que ha vivido la capital, y con asecho de las organizaciones criminales.

“Por Chilpancingo y por Alejandro, protesto”, dijo Alarcón Herrera, y en el Congreso se soltaron las vivas y los aplausos.

Alarcón Herrera es el suplente de Alejandro Arcos Catalán, alcalde electo que fue asesinado y decapitado en la capital del estado el pasado domingo 6 de octubre.

Este jueves, alrededor de las 11:00 horas, Alarcón Herrera llegó al Congreso resguardado por al menos ocho policías estatales vestidos de civil.

El Congreso estatal también amaneció vigilado por agentes y patrullas de la Policía Estatal.

La toma de protesta duró apenas unos dos minutos. Al salir del salón de plenos, el alcalde afirmó que “vamos a sacar las actividades que tenía Alejandro para lograr la paz” y aseguró que ya cuenta con el apoyo de la Federación y del gobierno del estado.

“Es un reto grande, pero lo vamos a sacar adelante”, dijo a reporteros que lo cuestionaban antes de retirarse del Congreso en una camioneta blindada.

Posteriormente, el alcalde se reunió con la gobernadora Evelyn Salgado, quien le expresó su respaldo y le reafirmó su “compromiso de trabajar juntos por el bienestar” de la población.

La toma de protesta de Alarcón Herrera se anunció apenas la madrugada del jueves. Hasta la noche del miércoles había incertidumbre sobre si él asumiría. De entrada, el Cabildo de Chilpancingo no había notificado la ausencia del alcalde al Congreso.

Otra razón es que desde la mañana del miércoles se supo que la dirigencia del PRD no estaba de acuerdo con que Alarcón Herrera asumiera la alcaldía, porque, según se supo, no es militante ni fue su propuesta. El mismo miércoles se difundió la idea de que asumiera la alcaldía la esposa de Arcos Catalán, Sandra Solís Peralta, lo que no prosperó.