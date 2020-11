Choca Metrobús con auto particular en Reforma e Insurgentes

De nueva cuenta una unidad de Metrobús chocó, esta vez con un auto particular a la altura de Insurgentes y Reforma.

Reportes refieren que el automóvil particular se encontró con el paso del articulado, lo que originó que ambos impactaran.

Personal del ERUM acudió al lugar de los hechos sin que se registren personas lesionadas.

El Metrobús informó que fue el automóvil particular quien ocasionó el choque, debido a un mal corte a la circulación que realizó.