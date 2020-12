Choca oposición con Morena; le quitaremos San Lázaro, dice

La eventual consolidación de una alianza integrada por PRI, PAN y PRD para enfrentar a Morena en el proceso electoral 2021 confrontó a las dirigencias nacionales de estas fuerzas políticas. Mientras la 4T calificó a la oposición como "la mafia del poder", priistas, panistas y perredistas sentenciaron que le arrebatarán la mayoría en la Cámara de Diputados.

Este domingo, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que la alianza opositora nacería para defender sus propios intereses y esto demostraría que en el país sí existe la mafia del poder: "Son lo mismo, conservadores que representan al neoliberalismo rancio, culpable de la desigualdad y la injusticia".

Precisó que el PRI, PAN y PRD han demostrado a lo largo de los años, con creces y de manera reiterada, que son máquinas de malos gobiernos, de invenciones corruptas como los moches, y de prácticas inmorales como el despilfarro del erario, por lo que no son dignos de la confianza del pueblo.

"El pueblo no va a permitir que regrese el cáncer que tanto daño le ha hecho al país. En 2021 vamos a extirpar la perversa alianza electoral conformada por PRI, PAN y PRD", indicó.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, respondió que la oposición no contribuirá a continuar dividiendo a México.

"Si tan interesados están en Morena en combatir algún tumor, mejor que empiecen por abastecer medicamentos a las miles de familias que están viendo fallecer a sus hijos.

"La hipocresía de Morena es tan grande que pretenden ignorar su responsabilidad total en la desaparición de las guarderías infantiles, el agandalle de los fideicomisos y la falsa austeridad que pregonan. La realidad es clara: Morena es la desgracia de México, ¡en 2021 se van!".

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, precisó: "Cinismo puro el de Mario Delgado", y aseguró que, para vivir del presupuesto, el morenista primero militó en el PRI, luego en el PRD y ahora en Morena.

Dijo que lo peor del PRI ahora se refugia en Morena y puso por ejemplo, entre otros, a Manuel Bartlett, Miguel Barbosa y a Napoleón Gómez Urrutia.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mencionó: "Del tamaño del miedo y de sus desesperación son sus comentarios, que no se le olvide a Mario Delgado que lo peor del PRI ya se lo llevó Morena y para efecto está Manuel Bartlett. Hoy, la oposición unida le va a quitar el control de la Cámara de Diputados y los miles de millones de pesos de recursos que el Presidente maneja discrecionalmente en el presupuesto de egresos".