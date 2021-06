Chocan Bartlett y Riquelme Solís por carbón y accidente en Múzquiz

Este lunes, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se lanzó en redes sociales contra el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, luego acusarlo de provocar un descuido en el mantenimiento de las minas tras la reducción en el precio del carbón.

El pasado 4 de junio, se registró un accidente en una mina en el municipio de Múzquiz, Coahuila. Los primeros reportes señalaban que siete trabajadores habían quedado atrapados dentro de la zona tras las inundaciones registradas.

Sin embargo, días después, autoridades estatales dieron a conocer que las víctimas fueron halladas sin vida.

Ante esto, acusó Bartlett en su cuenta de Twitter al gobernador Riquelme Solís, al asegurar que pudo evitar el accidente "imponiendo medidas de seguridad a través de su Secretaría del Trabajo". Por ello, se deslindó de lo sucedido en la mina y responsabilizó de la inseguridad al funcionario estatal.

Además, agregó que el gobernador protege "cínicamente" a quienes quieren monopolizar la compra de carbón, en contra de los pequeños productores.

En respuesta a las acusaciones, Miguel Riquelme aseguró que "desde el primer momento" participó en el rescate a los mineros y apoyó a los familiares.

En una serie de mensajes de esta red social, le recordó al líder de la CFE que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la federación, por lo que los gobiernos estatales "sólo podemos intervenir a solicitud de las instancias federales".

"Es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo al adjudicar estas responsabilidades a quienes no tenemos facultades legales sobre este sector", señaló.

Asimismo, afirmó que el 23 de octubre de 2019, la organización Familia Pasta de Conchos solicitó una cita con Manuel Bartlett para exponerle "las pésimas condiciones de trabajo".

No obstante, dijo, "usted no los ha atendido y tampoco acudió ante las familias de los mineros atrapados. Antes de repartir culpas, lo invito a que asuma sus responsabilidades".