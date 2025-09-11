Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa
La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas, mientras el chofer se debate entre la vida y la muerte.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El chofer de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa causando afectaciones a 94 personas, se encuentra en estado grave y está custodiado, dio a conocer la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.
"El chofer no se encuentra en estos momentos en calidad de detenido, pero existe custodia en el centro de salud en donde está", dijo.
En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal capitalina indicó que de acuerdo con su estado de salud, se va a determinar cuándo y si se va a judicializar.
El chofer de la pipa de gas se encuentra internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas del IMSS.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa
El Universal
La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas, mientras el chofer se debate entre la vida y la muerte.
Gobierno federal propone significativo aumento en tarifas de museos
El Universal
Impacto de la iniciativa del Gobierno federal en el acceso a museos y zonas arqueológicas
Laura Itzel Castillo defiende política arancelaria y rescate de petróleos mexicanos
El Universal
Laura Itzel Castillo destaca la importancia del rescate de Petróleos Mexicanos y su impacto en la economía mexicana.