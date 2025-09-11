logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa

La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas, mientras el chofer se debate entre la vida y la muerte.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 04:04 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El chofer de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa causando afectaciones a 94 personas, se encuentra en estado grave y está custodiado, dio a conocer la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

"El chofer no se encuentra en estos momentos en calidad de detenido, pero existe custodia en el centro de salud en donde está", dijo.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal capitalina indicó que de acuerdo con su estado de salud, se va a determinar cuándo y si se va a judicializar.

El chofer de la pipa de gas se encuentra internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas del IMSS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa
Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa

Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa

SLP

El Universal

La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas, mientras el chofer se debate entre la vida y la muerte.

Gobierno federal propone significativo aumento en tarifas de museos
Gobierno federal propone significativo aumento en tarifas de museos

Gobierno federal propone significativo aumento en tarifas de museos

SLP

El Universal

Impacto de la iniciativa del Gobierno federal en el acceso a museos y zonas arqueológicas

Laura Itzel Castillo defiende política arancelaria y rescate de petróleos mexicanos
Laura Itzel Castillo defiende política arancelaria y rescate de petróleos mexicanos

Laura Itzel Castillo defiende política arancelaria y rescate de petróleos mexicanos

SLP

El Universal

Laura Itzel Castillo destaca la importancia del rescate de Petróleos Mexicanos y su impacto en la economía mexicana.

Investigación en curso sobre la explosión de camión cisterna en la capital mexicana
Investigación en curso sobre la explosión de camión cisterna en la capital mexicana

Investigación en curso sobre la explosión de camión cisterna en la capital mexicana

SLP

AP

Investigación en marcha sobre accidente de camión cisterna que dejó múltiples víctimas en la capital.