logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dicta PJE más de mil 300 resoluciones para proteger a mujeres violentadas

Esto, de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, según el informe del STJE

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2025 03:40 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

Del 1 de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, dictó mil 329 resoluciones para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.

Al presentar el informe de actividades 2025 de Arturo Morales Silva, magistrado presidente del STJE, describió que 871 corresponden a sentencias, ocho sentencias interlocutorias y 450 órdenes protección.

Precisó que el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, emitió 450 órdenes de protección entre de emergencia, naturaleza cautelar, laboral jurisdiccional y preventiva.

En las de naturaleza cautelar 129 corresponden a desocupación del agresor; cuatro de prohibición de difundir imágenes y publicaciones; 13 de retirar armas al agresor; y dos para decretar guardia y custodia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que cuatro horas es el plazo promedio en que son emitidas los citados mandamientos de protección.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dicta PJE más de mil 300 resoluciones para proteger a mujeres violentadas
Dicta PJE más de mil 300 resoluciones para proteger a mujeres violentadas

Dicta PJE más de mil 300 resoluciones para proteger a mujeres violentadas

SLP

Rubén Pacheco

Esto, de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, según el informe del STJE

Morena y PAN se oponen a que Sara Rocha presida la Directiva
Morena y PAN se oponen a que Sara Rocha presida la Directiva

Morena y PAN se oponen a que Sara Rocha presida la Directiva

SLP

Ana Paula Vázquez

"Capaz de que nos agarran a cachetadas ahí en la tribuna", dijo Arreola Mallol

Gobierno del Estado asegura que avanza el diálogo con la UASLP
Gobierno del Estado asegura que avanza el diálogo con la UASLP

Gobierno del Estado asegura que avanza el diálogo con la UASLP

SLP

PULSO

En un comunicado, informó que mantiene reuniones con la UASLP para definir compromisos rumbo al cierre de 2025.

Gobierno reconoció adeudo por 183 mdp: UASLP
Gobierno reconoció adeudo por 183 mdp: UASLP

Gobierno reconoció adeudo por 183 mdp: UASLP

SLP

Pulso Online

"Mostraron disposición para liquidar el millonario pasivo", señaló la casa de estudios