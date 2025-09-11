Dicta PJE más de mil 300 resoluciones para proteger a mujeres violentadas
Esto, de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, según el informe del STJE
Del 1 de noviembre del 2024 al 30 de junio del 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, dictó mil 329 resoluciones para proteger a mujeres víctimas de violencia de género.
Al presentar el informe de actividades 2025 de Arturo Morales Silva, magistrado presidente del STJE, describió que 871 corresponden a sentencias, ocho sentencias interlocutorias y 450 órdenes protección.
Precisó que el Juzgado Especializado en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, emitió 450 órdenes de protección entre de emergencia, naturaleza cautelar, laboral jurisdiccional y preventiva.
En las de naturaleza cautelar 129 corresponden a desocupación del agresor; cuatro de prohibición de difundir imágenes y publicaciones; 13 de retirar armas al agresor; y dos para decretar guardia y custodia.
Destacó que cuatro horas es el plazo promedio en que son emitidas los citados mandamientos de protección.
