logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Fotogalería

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"

Oficialismo respaldó a la titular de Segob, mientras oposición denunció falta de autocrítica y evasión de temas sensibles.

Por Pulso Online

Septiembre 23, 2025 05:37 p.m.
A
Rosa Icela enfrenta críticas en San Lázaro.

Rosa Icela enfrenta críticas en San Lázaro.

La comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno concluyó con un fuerte contraste de posturas entre oficialismo y oposición.

Desde Morena, el diputado Armando Corona Arvizu aseguró que "México hoy se mira al espejo con dignidad", y destacó que la Segob dejó de ser un espacio de persecución política para convertirse en un pilar de la seguridad y de la democracia.

Por el contrario, el PAN, a través de Luis Agustín Rodríguez Torres, reprochó la falta de respuestas a madres buscadoras, a los más de 110 mil desaparecidos y a la violencia contra periodistas y ciudadanos críticos. También criticó la llamada "ley espía", que permite recolectar datos biométricos sin orden judicial.

El PVEM, con la voz de Carlos Enrique Canturosas Villarreal, defendió que la glosa ratifica la relación republicana y el diálogo entre poderes, mientras que el PT, por medio de Adrián González Naveda, celebró avances en el combate a la pobreza y la delincuencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La diputada Graciela Ortiz González (PRI) advirtió una "dicotomía entre el discurso y la realidad", al enumerar problemas de corrupción, huachicol fiscal, inseguridad y opacidad. Acusó además que el gobierno se ha negado al diálogo institucional.

Finalmente, Gibrán Ramírez Reyes (MC) sostuvo que México es "cada vez menos República y más país mafioso", y pidió una comisión contra la política mafiosa para atender la crisis de gobernabilidad.

Te puede interesar: Alito Moreno presenta al "Cártel de Mascuspana"


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca
Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca

Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca

SLP

El Universal

Secretarios de Estado se presentarán ante el pleno y comisiones del Senado para abordar la Glosa del Primer Informe de Sheinbaum. Detalles aquí.

Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"
Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"

Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"

SLP

Pulso Online

Oficialismo respaldó a la titular de Segob, mientras oposición denunció falta de autocrítica y evasión de temas sensibles.

Protesta de normalistas de Ayotzinapa con lanzamiento de petardos
Protesta de normalistas de Ayotzinapa con lanzamiento de petardos

Protesta de normalistas de Ayotzinapa con lanzamiento de petardos

SLP

El Universal

La investigación del caso Ayotzinapa señala al 27 Batallón de Infantería como presunto implicado en la desaparición de los estudiantes hace once años.

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, figuras clave en la Corriente Democrática del PRI
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, figuras clave en la Corriente Democrática del PRI

Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, figuras clave en la Corriente Democrática del PRI

SLP

El Universal

La XIII Asamblea Nacional del PRI expulsa a Cárdenas y Muñoz Ledo, ¿caballos de Troya o defensores de la democracia?