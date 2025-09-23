Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"
Oficialismo respaldó a la titular de Segob, mientras oposición denunció falta de autocrítica y evasión de temas sensibles.
La comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno concluyó con un fuerte contraste de posturas entre oficialismo y oposición.
Desde Morena, el diputado Armando Corona Arvizu aseguró que "México hoy se mira al espejo con dignidad", y destacó que la Segob dejó de ser un espacio de persecución política para convertirse en un pilar de la seguridad y de la democracia.
Por el contrario, el PAN, a través de Luis Agustín Rodríguez Torres, reprochó la falta de respuestas a madres buscadoras, a los más de 110 mil desaparecidos y a la violencia contra periodistas y ciudadanos críticos. También criticó la llamada "ley espía", que permite recolectar datos biométricos sin orden judicial.
El PVEM, con la voz de Carlos Enrique Canturosas Villarreal, defendió que la glosa ratifica la relación republicana y el diálogo entre poderes, mientras que el PT, por medio de Adrián González Naveda, celebró avances en el combate a la pobreza y la delincuencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La diputada Graciela Ortiz González (PRI) advirtió una "dicotomía entre el discurso y la realidad", al enumerar problemas de corrupción, huachicol fiscal, inseguridad y opacidad. Acusó además que el gobierno se ha negado al diálogo institucional.
Finalmente, Gibrán Ramírez Reyes (MC) sostuvo que México es "cada vez menos República y más país mafioso", y pidió una comisión contra la política mafiosa para atender la crisis de gobernabilidad.
Te puede interesar: Alito Moreno presenta al "Cártel de Mascuspana"
no te pierdas estas noticias
Senado establece fechas para que gabinete de Sheinbaum comparezca
El Universal
Secretarios de Estado se presentarán ante el pleno y comisiones del Senado para abordar la Glosa del Primer Informe de Sheinbaum. Detalles aquí.
Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"
Pulso Online
Oficialismo respaldó a la titular de Segob, mientras oposición denunció falta de autocrítica y evasión de temas sensibles.
Protesta de normalistas de Ayotzinapa con lanzamiento de petardos
El Universal
La investigación del caso Ayotzinapa señala al 27 Batallón de Infantería como presunto implicado en la desaparición de los estudiantes hace once años.