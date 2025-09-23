Choque en San Lázaro: oposición reclama a Segob por desaparecidos y "ley espía"

La comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno concluyó con un fuerte contraste de posturas entre oficialismo y oposición.

Desde Morena, el diputado Armando Corona Arvizu aseguró que "México hoy se mira al espejo con dignidad", y destacó que la Segob dejó de ser un espacio de persecución política para convertirse en un pilar de la seguridad y de la democracia.

Por el contrario, el PAN, a través de Luis Agustín Rodríguez Torres, reprochó la falta de respuestas a madres buscadoras, a los más de 110 mil desaparecidos y a la violencia contra periodistas y ciudadanos críticos. También criticó la llamada "ley espía", que permite recolectar datos biométricos sin orden judicial.

El PVEM, con la voz de Carlos Enrique Canturosas Villarreal, defendió que la glosa ratifica la relación republicana y el diálogo entre poderes, mientras que el PT, por medio de Adrián González Naveda, celebró avances en el combate a la pobreza y la delincuencia.

La diputada Graciela Ortiz González (PRI) advirtió una "dicotomía entre el discurso y la realidad", al enumerar problemas de corrupción, huachicol fiscal, inseguridad y opacidad. Acusó además que el gobierno se ha negado al diálogo institucional.

Finalmente, Gibrán Ramírez Reyes (MC) sostuvo que México es "cada vez menos República y más país mafioso", y pidió una comisión contra la política mafiosa para atender la crisis de gobernabilidad.

