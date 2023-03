Chumel Torres denuncia que le cancelaron evento en Cuernavaca

A-AA+

Chumel Torres se presentaría el próximo 28 de abril en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, el gobierno de la entidad suspendió su evento, el cual forma parte de la gira "El Blanco de tus burlas".

Preocupado, el comediante dio la cara en Twitter, donde explicó los pormenores que complicaron la realización del show. Y todo parece apuntar a que ninguna persona se ha querido hacer responsable, aun cuando contaban con un contrato de por medio.

Ante la incertidumbre, Chumel Torres y su equipó se comunicaron con el recinto en el que se tenía contemplado realizar la presentación. No obstante, el influencer fue remitido con la Secretaría de Cultura y Turismo del estado, por lo que no obtuvo respuesta favorable.

Según informó Chumel Torres, al momento ya contaban con el teatro pagado y fecha confirmada. No obstante, de la nada, le cancelaron la presentación vía WhatsApp y se negaron a proporcionarle informes.

"Resulta que ya teníamos el teatro pagado, la línea de captura, el depósito hecho, todo ya para presentarnos en el show. De repente, alguien habló con el manager de la gira y le dijo que iba a cancelar la fecha porque se habían confundido, habían puesto otro evento y que de plano no podían", expresó Chumel mediante un video que publicó en Twitter.

El equipo de la gira intentó localizar al responsable del área para que les ofreciera una explicación. Pero le indicaron que el licenciado no estaba, por lo que llevan cerca de tres semanas insistiendo para que les den solución.

La razón que le dieron al comediante fue que en esa misma fecha ya estaba programada la presentación de un ballet folclórico en el Teatro Ocampo "por error".

"Le dijimos bueno está bien, pero necesitamos que nos comuniquen con alguien para que nos puedan reagendar o para ver si nos van a devolver el dinero, porque ya tenemos boletos vendidos y todo" añadió.

Con la publicación del video, Jesús Fernando Carrillo Alvarado, regidor de Turismo de Cuernavaca, ofreció su apoyo a Chumel Torres. Mediante un tuit, le respondió que el Ayuntamiento no tiene a su cargo ningún teatro, pero lo pueden a verificar el tema de permisos.

Finalmente, Chumel Torres puntualizó que no tiene problemas con que se hayan empalmado los eventos, sino que quiere que le ofrezcan otra fecha o que le devuelvan el dinero que pagó, tal como se estipuló en el contrato.