Chumel Torres se despide de "El Pulso de la República"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 20 de julio, el youtuber y comentarista Chumel Torres anunció a través de sus redes sociales que le pondrían fin a su programa de YouTube "El Pulso de la República", ya que tendrá una nueva temporada.

Tras el mensaje, sus seguidores comenzaron a especular si el programa había sido cancelado, pero las personas que ya habían visto su último video en su canal comenzaron a decir que solo se trataba del final de la temporada, por lo que pidieron a sus seguidores no alarmarse, pues recordaron que Chumel ha hecho en varias ocasiones este tipo de bromas.

En su canal de Youtube publicó su último video llamado "El pulso del adiós", donde aclaró: "Este es el último Pulso de la temporada, chiquitos. Los esperamos más bien en Radio Fórmula a las 3 de la tarde. Nosotros nos vamos de vacaciones, bueno, no vacaciones, pero nos vemos en la próxima temporada"

Chumel Torres tendrá noticiero "en forma" en la cadena radiofónica Radio Fórmula. Emocionado el youtuber compartió la noticia con sus seguidores y aseguró que se trata de un peldaño muy importante en su carrera profesional.

Dijo que con esta nueva oportunidad ya no es el chico que hace videos de youtube sino que se le confía la oportunidad de ser un comunicador en forma: "nunca esperé que pasara esto, ni así, ni tan pronto".

"Todas las cosas tienden a evolucionar, ya no eres el chavito, ya no eres el youtuber. Ya te convertiste, o te convirtieron o te están dando la oportunidad de convertirte en un comunicador de una talla más importante en la cadena más importante radiofónica de este país", mencionó.

¿Quién es Chumel Torres?

José Manuel Torres Morales es un comediante, youtuber y locutor de radio oriundo de Chihuahua, quien se hizo famoso en Internet por su programa "El Pulso de la República" que se transmite en YouTube.

Egresó de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y trabajó por ocho años en la gestión de proyectos de una maquiladora de equipos médicos en Chihuahua. Posteriormente en 2013 decidió crear su programa "El Pulso de la República" para llevar información a audiencias jóvenes.

Desde 2018 colabora con Radio Fórmula con el programa La Radio de la República.