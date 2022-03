Chumel Torres, víctima de corrupción por parte de policías

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El comediante y conductor de El Pulso de la República, José Manuel Torres Morales, conocido como Chumel Torres, aseguró que fue víctima de un acto de corrupción por parte de policías de tránsito de la Ciudad de México quienes le marcaron el alto y para dejarlo seguir su camino le pidieron una "mordida".

A través de una serie de Tweets, Chumel narró cómo vivió la conducta ilícita de los uniformados en su contra. "Me negué a darles mordida a los tránsitos que me pararon. Vinimos al corralón (que estaba cerrado). Revisaron mi documentación completa. Me mandan a un cyber café (what?) a imprimir el formato para pagar. Que se paga en el oxxo (por alguna razón)", empezó por contar.

"Me dijeron que la multa sale en el sitio de 10 a 15 minutos. Me dijeron esto hace 50 minutos. Seguimos en el cyber. Esperando a un sitio. Para imprimir. E ir al oxxo", siguió tuiteando el comediante.

"Tantito más obsoleto y te piden la bendición del cura de tu coche. Qué ganas de cagarla en todo @GobCDMX", finalizó el chihuahuense.



---Piden formalice su denuncia

Ante sus quejas difundidas por redes sociales, la Unidad de Contacto del Secretario SSC-CDMX, invitó a Chumel a formalizar su denuncia en el edificio localizado en Juárez en la alcaldía, Cuauhtémoc.

Sin embargo, el youtuber ironizó en su respuesta al escribir "Deja nomás que me quiten una carpeta de investigación y con todo gusto mi bro".

El pasado 14 de marzo, Bertha Alicia Caraveo Camarena, senadora morenista por el estado de Chihuahua, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del comediante Chumel Torres por violencia política de género en su contra.