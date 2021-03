Cientos de adultos mayores de Oaxaca se quedan sin vacuna contra Covid

Protegidos con una sombrilla para defenderse de un sol que lastima, un grupo de unas 10 personas esperan afuera del centro de vacunación de Lomas de San Jacinto, uno de los 11 que se instalaron en la capital de Oaxaca para aplicar las vacunas contra el Covid-19 y uno de los primeros en los que se acabó el inmunológico.

"Lo que queremos es que nos atiendan. Llegamos a las 4 de la mañana, pero ya no se instaló ningún módulo. Ya nos dijeron nada, están haciendo un listado, así que vamos a esperar", señala una mujer de la tercera edad que pide no dar su nombre por miedo a que le nieguen la dosis.

Lo que los adultos mayores desean saber es qué es lo que se va a hacer con ese listado, para cuándo o dónde se realizaría, pues lo único que les han dicho es que aquí ya no se aplicarán las vacunas.

"Dicen que nos van a avisar, están pidiendo el número de teléfono de la persona. Que nos atiendan porque no sabemos cuándo vamos a pasar ni dónde se va a aplicar", completa la mujer.

De acuerdo con uno de los Servidores de la Nación responsables de este centro de vacunación, al cual acudieron colonias circunvecinas que pertenecen al municipio de Oaxaca de Juárez, desde el martes se acabaron las dosis.

"Se aplicaron 840 de las 920 vacunas que se tenían programadas para dos días. Ayer (martes) se vacunaron la mayoría, pero como ya no alcanzaron y la gente llegó un poco tarde, se les recomendaba que vinieran hoy, por eso llegaron muy temprano", reconoce.

Fueron 4 horas las que pasaron formados los adultos mayores hasta que a las 8 de la mañana se le encomendó a este funcionario federal informar que el puesto de vacunación ya no abriría.

-Dicen que vacunaron temprano ¿no?, le pregunta unas de las mujeres que se quedó sin dosis, pero la respuesta del funcionario es negativa.

Según el servidor de la Nación, en esta área designada eran aproximadamente mil los adultos mayores de este sector, pero las vacunas se terminaron el día de ayer porque pese a las indicaciones generales, aquí se aplicó a todos los que lo pidieran, siempre que fueran de la capital.

"Fue libre la vacuna para todos los que son de Oaxaca de Juárez, sin importar que fueran o no de San Jacinto. En todos los puntos fue así, la indicación que nos dieron fue esa", dice el funcionario, pese a que esto no se repitió en otras sedes.

"Nosotros fuimos a la colonia Estrella pero nos dijeron que sólo era para los de alrededor y nos metieron a nosotros", lo increpa unas de las ancianas que aún sigue en el lugar, esperanzada.

El funcionario explica que podrían ir a otros como la Plaza de la Danza, como dijo el edil Oswaldo García Jarquín cuando anunció que en éste y el del Ejido Guadalaupe Victoria ya no había vacunas, al tiempo de pedir "paciencia y esperanza" para cumplir con las aplicación a 28 mil personas de la capital.

"Pueden ir, pero no se los recomiendo, porque está muy saturado. Es mejor que se esperen, por eso estamos haciendo la lista. No tenemos fecha tentativa, pero yo me comprometo a avisarles cuando va aplicarse", dice el funcionario, quien a ratos se escucha molesto por los reclamos.

Hasta las 4 de la tarde, sumaban cientos de oaxaqueños los que no habían podido acceder a las dosis, pese a horas de espera, y cinco los centros de vacunación, de los 11 de la capital, en los cuales se agotaron las vacunas.

"Estoy en la Facultad de Medicina de la UABJO desde ayer (martes) en la tarde haciendo fila, pernocté aquí y resulta que ya no hay vacunas, hasta que haya otras campañas de vacunación Covid", denunció, por ejemplo, Mónica Jiménez. En dicho centro, al medio día sobraban 120 vacunas y la fila era de 250 personas y seguían llegando de las sedes que habían cerrado.

Al finalizar la jornada, el Ejido Guadalupe Victoria, Viguera, Lomas de San Jacinto, Facultad de Medicina y el Gimnasio Universitario acabaron las dosis que tenían programadas para las tres jornadas, este último con menos.